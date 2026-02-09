以為退休生活節儉，花不到什麼錢？退休族最常掉進的「6大花錢陷阱」
不少人以為退休後只要省錢就好，但其實花費反而更多。退休理財專家嫺人於《有錢到老後》一書中，分享面對退休理財的實用因應之策。書中提出「三桶金」分配法，依資金的時間屬性與功能進行規劃，並進一步提出更貼近現實的「3％＋通膨」提領法，讓金錢成為退休生活的助力，而非壓力來源。透過這些方法，退休不再是焦慮的開始，而是一段安心且有餘裕的長程旅程。以下為原書摘文：
預算控制常常讓人覺得綁手綁腳。雖然我退休後是依照3%法則來掌握每年的消費，每個月初也會結算上個月是否有超支，表面上看起來相當有紀律。不過，即便如此，我在2023年的退休金提領率仍超過5%。其實，那一年是我退休第6年，按表看可用的提領率應該是3.2%。
從這次「超支」的經驗，我也更深刻感受到：為什麼我們常以為退休後只要省省過就好，但實際情況卻沒有想像中容易？而那些超過的消費，真的一定能換來快樂與滿足嗎？
讓退休族多花錢的6種陷阱
1. 金援成年子女
退休後，不少前輩朋友都提到過要資助成年子女的各種花費：進修計畫、坐月子、買車、買房、房租⋯⋯項目琳瑯滿目。沒想到幾年後，這件事也發生在我身上。目前是兒子的留學費用，雖然大部分由先生支付，但在家庭轉帳往來間，我也分擔了一部分，這就是2023年我提領率「爆表」的主因。
在美國，2025年的「回巢子女」調查指出：
46%的父母表示18～35歲的子女搬回家同住。
38%的父母認為這影響了長期財務目標（如退休儲蓄）。
39%表示短期計畫（旅遊或購車）也受到衝擊。
然而，60%的年輕人不知道或未被告知，父母的資助會對家庭財務帶來影響。子女回巢的原因包括：租金過高、物價上漲、離婚或分居等。疫情期間，許多年輕人職涯起步就遇上裁員潮，讓父母不得不伸出援手。皮尤研究中心2024年的報告也指出：25∼29歲的年輕人，只有44%完全不再需要父母金援；到了30∼34歲，也僅上升到67%。
問題在於：孩子是真的需要幫助，還是因為父母「有能力」所以自然而然付錢？這確實難以拿捏。美國甚至出現「掃雪機教養」（snowplowparenting）這個詞，形容父母為孩子清除一切障礙，卻可能削弱年輕人獨立理財的能力。
而且，不只是子女，96%的美國祖父母也以某種方式資助孫輩，其中25%為此過著更節儉的生活，甚至有人推遲退休或重返職場。就我自己而言，雖然兒子留學的費用不在原本規劃內，但計算下來還在可控範圍內。不過我也提醒自己：成年子女的開銷往往是大筆的，必須保持警覺。也正因為這樣，詐騙案件才會層出不窮，許多父母並不是沒錢，而是心裡想「為了孩子好」，結果落入圈套。
2.「退休就該這樣」的旅行與娛樂消費
退休後時間多了，許多人開始頻繁旅行、參加活動。臉書上常見朋友的遊記，甚至在社區大學上課時，聽同學聊到南美洲、歐洲各地，氣氛很容易讓人覺得「退休生活就應該如此」。
我在2024年也出國3次，這些費用來自於：前幾年因金錢焦慮省下來的錢，以及後來的版稅、演講收入。但我也曾受環境影響「失心瘋」。原本我用ASUS平價手機，直到上攝影課才發現大多數同學都用iPhone或Samsung高階機型，結果我就入坑了，最後甚至一口氣買了兩支旗艦手機。
剛開始拍照得到許多讚美，但很快就陷入混亂：三支手機要輪流充電、更新，出門時還常不小心掉在地上。最後撐了幾個月，把其中一支賣掉，才換回清靜。這次的「誤買」雖然沒讓我超支，但卻讓生活變得混亂，這也是一種「隱形成本」。
3. 拿到一大筆錢後的衝動消費
剛退休時，我因為金錢焦慮而極度節省，覺得「剪250元頭髮和2000元差不多」、「300元走讀活動CP值超高」，甚至把生活費壓到退休前的60%。
後來當我有了版稅與演講收入，就開始有「出來混要有行頭」的心態，買衣服一次好幾件，化妝品也從開架換成免稅店。結果收入花光事小，更麻煩的是：剛退休時斷捨離的衣櫃與化妝台，又被塞得亂糟糟。
我聽過更誇張的案例：有人退休後衝動買豪車，或是原本計畫「一年一次出國」，最後變成「有便宜機票就去」。幾年下來，勞保與勞退一次領的錢很快就花光。
4.「未來折扣率」：善待現在的我，虧待未來的我
所謂「未來折扣率」，指人往往低估未來的價值，更看重眼前的快樂。
當下：享受旅遊、聚會，心想「現在不玩更待何時」「以後走不動了就可惜」「都這年紀了，還節制什麼」。
未來：卻忽略長照、醫療費用，以及可能超過預期的壽命。這些遙遠的事，很難感同身受，於是被輕易忽略。
我自己在2024年出國3次，一方面是因為股市大好，一方面也真的想著「70歲時我還能自助旅行嗎？」「現在的我」與「未來的我」經常拉扯，但最終我多半選擇保守，因為我提早退休，知道自己必須走得更長。
5. 身分認同危機下的消費
有些退休族難以接受「不再有職稱、不再有收入」的現實，於是透過維持高消費水準來填補落差。例如：朋友們都贊助孩子房子的頭期款，甚至直接送房子，也會讓人覺得「我是不是也該給？」；或是出國時拚命購物，深怕被看作「寒酸」。這樣的消費其實是為了面子，但往往會讓財務壓力更大。
6. 樂觀偏誤
有些人對退休所需的花費缺乏概念，或是過度高估儲蓄能撐多久；也有人天性樂觀，覺得「不用想那麼多，人算不如天算」，結果容易過度花費。
我雖然也有中幾項花錢陷阱，不過，因為提早退休的警戒感，我用3～4%法則來控管支出不失控。另外，像是2025年寫書的期間，沒花到什麼錢。如果有消費控制不下來的煩惱，想件事情讓自己忙著，也是個好方法！
（本文摘自／有錢到老後：讓錢活得比你久，嫺人用三桶金計畫打造不怕老、不怕窮的退休理財指南／天下文化）
