以為遇到毒駕 高山峰錄影前出車禍 肇事原因超離譜
〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人高山峰昨(11)驚曝前往攝影棚錄製《小姐不熙娣》，因錄影前他想開一下直播，竟莫名其妙遭追撞，肇事原因曝光後，讓很多人都驚掉下巴。
高山峰說，自己開車到攝影棚打算錄製《小姐不熙娣》，不過因為抵達時距離錄影時間還早，他就把車停在路邊停車格開直播，沒想到突然「碰！」的一聲巨響，讓高山峰嚇了一大跳，人在車內的他遭後方車輛猛力追撞，脖子也因此受傷。
高山峰說，被撞的當下，他腦袋浮出的第一個念頭就是「毒駕？」因為近日此類車禍頻繁，所以他心中惴惴不安。被撞擊後餘悸猶存的他，發現脖子也因猛烈撞擊受傷，但車禍已經發生，所以高山峰下車查看狀況，肇事者是一位女性，他轉述對方說法：「一位女士跟我說對不起，說她剛剛在撿東西……」。
面對這個理由，高山峰感到十分荒謬，然後安慰自己「人沒事就好」，更提醒大家：「出門在外不管開車、騎車或走路都要小心」。
完成報警與筆錄後，高山峰依舊進棚錄影，他說錄影時雖然看似無恙，其實頸椎已經隱隱作痛。錄完影，高山峰到醫院掛急診檢查傷勢，車子也交給熟識的車商安排維修。
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