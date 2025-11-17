以為還能吃...冰箱不是時光機！食藥署揭「冷凍食品4大錯誤」 很多人都忽略

你家冷凍庫是「食材百年博物館」嗎？小心裡頭藏著風味崩壞的計時炸彈。（示意圖/pexels）

冷凍庫永遠塞到像行李箱爆炸？冷凍食品越囤越多，彷彿只要放得夠深，就能把食物放到來生再吃？錯！大錯特錯！食藥署直接下重話：「冷凍≠永久保鮮」，你冰箱裡那些冰成北極遺跡的雞腿，可能早就默默變質了。

冷凍食品4大常犯錯誤 原來大家都是這樣把食物養壞的？

食藥署點名全民最常掉進的大陷阱！以為冷凍就能永生？其實在-18°C的標準冷凍環境下，酵素還是會動、脂肪還是在氧化，食物仍會慢慢走向「風味黃泉之路」。

冰箱門一天開幾次？塞滿到門關不太起來？

太常開關，甚至滿到關不太起來時，冷凍庫中的溫度會不斷地「時冷時熱」，食品品質根本無法有效保鮮。

此外，若食物拆封過沒有密封，在冷凍庫中讓空氣自由進出，這狀況其實是給細菌發了VIP入場券；過度囤貨讓冰箱變成黑洞，冰到最後自己都忘記「這塊肉是哪一世的」，堆滿到空氣流通不良，品質下降速度更快。

解凍錯誤更可怕？最雷3種解凍法？

食藥署警告，食物只要落在7°C到60°C的危險溫度帶，細菌就能快速地繁殖。

放室溫慢慢解：細菌一起慢慢長大 熱水沖：外面快煮熟，裡面還在結冰，病菌大亂鬥 反覆冷凍解凍：這不是延命，是惡化

正確解凍方式除了最安全的「冷藏解凍」，若趕時間則可透過「流水解凍」或「微波解凍」達到迅速解凍效果，然而解凍後需馬上烹煮，不給病菌喘息空間。

冷凍宅配到家後怎麼做？食藥署：先檢查再分類

食藥署提醒，當收到冷凍宅配食品後，第一時間應先看包裝有沒有破、檢查裡面是否還結著冰，並按照「先進先出」來排隊、生熟食乖乖分開，且用密封盒避免交叉污染。

若發現真空包裝莫名膨脹、感覺有怪味以及變色、變滑、冰晶異常等徵兆，可能代表該食品已變質，不適合再食用。

