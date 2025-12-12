以為重機考過就能上路？女子3年後被攔查「遭罰1800元」…法院一句話打臉

持輕型機車駕照依法規定不能駕駛普通重型機車。圖／資料照

高雄一名女子先前騎重機紅燈右轉途中遭攔查，沒想到卻被警方發現持輕型機車駕照的她卻駕駛普通重機，因此被裁罰1800元，但女子聲稱早在2021年就通過重機路考並被監考員告知「已考照」，直到這天遭攔查才發現未完成領照程序。對此，法院調查後，認定女子攔查時確實未持正式重機駕照，主管機關裁罰並無不當，最終駁回其撤罰請求。

根據判決書，高雄一名江姓女子2024年9月29日晚間8時37分許騎機車行經仁武區仁忠路與仁勇路路口時，被警方發現「紅燈右轉」而當場攔查。不料，警方後續以電腦查詢後，發現江女的駕照警只登載「普通輕型」，疑似持輕型機車駕照駕駛普通重型機車，因此依法舉發並移送高市交大裁處。對此，主管機關依《道路交通管理處罰條例》第22條第1項第6款裁處江女1800元，但江女不服被開罰，因此提起行政訴訟。

江女強調，她早在2021年3月23日就在苓雅監理站通過普通重型機車路考，還向監考員多次確認「已完成考照」，所以當時就以為自己已取得駕照，直到遭攔查才得知監理站未完成建檔，江女也在庭上提出體檢與醫院收據佐證。

不過，苓雅監理站2025年4月16日回函指出，江女當天雖已通過路考，但並未提交體檢表及成績單，因此未完成領照程序，直到2024年11月8日違規後才補領普通重型機車駕照。根據《道路交通安全規則》第50條第1項「汽車駕駛執照為駕駛汽車的許可憑證，由駕駛人向公路監理機關申請登記，考驗及格後發給，汽車駕駛人經考驗及格，未領取駕駛執照前，不得駕駛汽車」。

對此，高雄高等行政法院審理後，認為江女被警方攔查時確實只持普通小型車駕照，依法只能駕駛「輕型機車」，並未具備騎乘普通重型機車資格，至於江女聲稱遭監考員誤導一事，法院認為，江女無法提出證據證明，而且駕照資格必須以正式領照為準，不得以體檢單據或收據取代，法院因此判定主管機關依規裁罰1800元並無不當，最終駁回江女的請求。



