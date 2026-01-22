以為長得像能過關？雙胞胎冒用證件出境 陸邊檢靠一顆痣當場識破

大陸廣州白雲機場與無錫碩放機場近日接連查獲雙胞胎冒用證件企圖出境的案件，兩名當事人均因違反出入境管理法遭罰款2000元人民幣（約9000元新台幣）並被禁止出境。邊檢民警憑藉專業觀察力，從細微特徵與異常行為中成功識破身份。

一名男子企圖用雙胞胎哥哥的護照出境當場被識破。 （圖／翻攝《央視新聞》）

《光明網》22日報導，在廣州白雲機場T1航站樓出境大廳，一名自稱黃某B的陸籍男子持護照辦理出境手續。廣州邊檢總站白雲邊檢站執勤十隊副隊長江志勇進行人證對照時，發現對方臉型與護照照片略有差異。他讀取電子護照晶片後放大檢視，注意到照片中的右下巴有一顆小痣，但眼前的旅客卻沒有。

江志勇表示，當他詢問痣的去向時，當事人回答「我把它點掉了」。經查詢系統，黃某B還有一名雙胞胎哥哥黃某A。民警再次確認姓名時，對方仍堅稱自己就是護照上的黃某B。在徵得同意後，民警檢查其手機，發現內部實名綁定的應用程式驗證資訊均為黃某A。

經核實，黃某A原計劃前往老撾，但未提前申辦個人護照，又曾用弟弟的手機通過軟體面部驗證，便心存僥倖企圖冒用雙胞胎弟弟證件出境。白雲邊檢站依據《中華人民共和國出境入境管理法》相關規定，收繳其所持護照並處以罰款。

大陸警方提醒出入境證件是公民出入境的法定憑證嚴禁冒用、出借。 （圖／翻攝《央視新聞》）

無錫碩放機場也發生類似案件。凌晨5時許，無錫出入境邊防檢查站民警執行某航班出境檢查勤務時，發現一名陸籍男子常某神態反常、形跡可疑。常某自稱前往柬埔寨開展商務考察，但回答問題時表述含糊，且相貌與所持護照照片存在細微差異。

經查實，常某因自身護照過期，認為自己與雙胞胎哥哥相貌相近，便試圖冒用哥哥的護照蒙混出境。無錫出入境邊防檢查站同樣對其處以罰款2000元人民幣（約9000元新台幣），收繳冒用證件並作不准出境處理。

大陸警方提醒，出入境證件是公民出入境的法定憑證，嚴禁冒用、出借。若出入境證件出現遺失、損毀或過期等情況，可透過12367移民管理服務熱線諮詢補辦事宜，切勿心存僥倖、以身試法。

