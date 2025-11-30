以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了

生活中心／倪譽瑋報導

日本人發文表示，以為中國遊客變少了，在電車上看到4個有精神的阿姨，想說「根本沒有變少」。但見到阿姨們身上的「我是台灣人」徽章，突然覺得她們好可愛。（圖／翻攝自threads）

近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。

近期一位日本網友發文表示，聽說「C國人」（中國人）數量減少了，結果自己在電車上看到4個「活力四射」的阿姨，心想「中國人一點都沒減少啊！」該網友靠近一看，發現那群阿姨的包包上有「我是台灣人」的徽章，改口直呼「突然，她們看起來好可愛」。

廣告 廣告

該網友的貼文被轉發到台灣Threads社群，許多人認為，這其實是反諷，「看到行為舉止，根本被當成中國人，原文諷刺成這樣，還以為人家真的覺得可愛喔」、「活力十足，八成是很吵的意思吧」、「這是反諷，這很標準的日本式諷刺」；也有人認為，諷刺並非該網友本意，「住日本5年的我完全看不出來他有在嘲諷」、「不確定是不是反諷，可能人家真心的講吧」。

此外，部分人擔心，圖中的「我是台灣人」徽章會被中國人拿去用，「那篇（貼文）底下很多日本人都擔心，那個『我是台灣人』徽章會被中國人拿去仿冒」、「中國人假裝台灣人倒是更有機會」；也有日本網友說「說不定哪天，中國人也會開始戴這種徽章」、「我想知道怎麼區分台灣人跟中國人」。

更多三立新聞網報導

香港大火「竹棚易燃」？竹筒飯卻燒不起來？專家曝關鍵差異

反陸客抗議爆發！韓國人怒吼「CHINA OUT」：從未如此羨慕日本

先熱再冷！週末暖完「凍探15度」 雨下3天回溫日曝光

變態人資「面試對240女下藥」 爽看受害者當眾尿出來

