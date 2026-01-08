以為離職更好，其實只是換地方加班！上班想清楚「1事」才能減少內耗
在職場中，不少人抱持著「換個環境就能減少加班、終結內耗」的期待，然而現實經常給出截然不同的答案。換了公司、換了部門，卻仍日復一日陷入「心比身累」的循環。《優活健康網》特選此篇，專家指出，真正的核心不在於換工作，而在於心態的調整：如果依然未能釐清自己的職場姿態、內在動機與邊界設定，換再多地方也是徒然。
以下，編輯將從4個面向深入解析，帶你看懂為什麼離職未必就是解方，以及如何「從心出發」，讓上班少一點內耗、多一點流暢。
別讓情緒內耗成為隱形加班
許多人以為「加班」只是延長工時、身體勞累，但真正讓人疲憊的，往往是那些看不見的「心理加班」。在辦公室裡，你可能沒有多做什麼事，卻在腦中不斷重播會議片段、反覆揣摩主管語氣、懷疑自己是否表現良好——這些無形的思考與擔憂，其實正悄悄消耗能量。
心理師指出，這類「情緒勞動」是最容易被忽視卻最致命的疲勞來源。《停止職場內耗，遇事不心累的靜心思維》一書提到，若總是強迫自己「今天一定要心情好」、「不能有負面情緒」，當現實不符預期時，反而會陷入更深的自責與焦慮。
換言之，就算你換了公司、離開了原本的工位，只要心態未被調整，那些「隱形加班」依舊存在，你以為下班了，其實心仍在工作崗位上。
離職不是解決問題的萬靈丹
當人一萌生「這裡不適合我」、「換個環境會更好」的念頭時，離職往往成了最快的出口。然而，現實卻常讓人失望，換了公司，新的加班、新的焦慮、新的無力感依舊如影隨形。原因在於，問題的根源從未離開過你。
若沒有先釐清「我為什麼上班」、「我想在這個角色裡成為誰」，那麼環境再好，也難以減少內耗。心理學研究指出，當個人缺乏明確的職涯方向，或過度以他人的成就為比較基準時，焦慮與倦怠的循環便會重演。而當自我價值過度綁定在「績效表現」與「他人評價」，任何一點變動都可能掀起情緒風暴。
離職並非錯誤，但它不是萬靈丹——若未先在舊環境中整理出自我的角色定位、工作意義及心力交瘁的原因，那麼即使換了舞台，也可能只是換個地方重演同一齣戲。
覺察情緒背後的真正原因
要減少內耗，第一步不是壓抑情緒，而是學會「讀懂它」。研究指出，提升情緒敏捷（Emotional Agility）是關鍵能力——它讓你能覺察自己的情緒波動、理解背後的成因，並選擇更健康的回應方式，而非被情緒牽著走。
實務上，最有效的做法是重新劃清界線。首先，明確區分「工作／生活」的界線，例如設定下班後不回訊息、假期只專注於人際與興趣，讓大腦真正有空檔休息。其次，調整工作節奏，避免對自己下絕對命令，如「今天一定要完成全部」，這類語句只會製造焦慮，讓自責取代效率。
當你能從「被任務推著跑」轉變為「主動選擇投入方向」，焦點就從壓力轉為掌控。上班不再是忍耐，而是一場與自己合作的日常。
試圖理解自己真正需要什麼
心態調整從來不是單線進行，它必須與「環境選擇」並行。換工作當然是一種選項，但若沒有先釐清方向、建立邊界與情緒覺察，再好的公司也可能重演同樣的疲憊。
專家建議，在遞出辭呈之前，先進行一場「職場健檢」，問問自己：我對現在的工作還有熱情嗎？我看得到未來的發展嗎？我能維持生活與工作的平衡嗎？誠實面對這些問題，才能判斷自己是該留下調整，還是該離開重啟。
若選擇留下，就把重點放在「如何讓現狀變得更健康」；若決定離開，也要明白「我要去哪裡、為什麼離開」，而非單純為逃避。畢竟，真正的轉變不是地點改變，而是心態進化。當你願意理解自己真正需要什麼，離職就不再是逃避，而是選擇。
有意識地平穩內心的暗流
總結來看，職場內耗並不是你換了公司就能立即擺脫的幽靈，它更像潛藏在內心的暗流——比較、責備、無形壓力、角色矛盾。若能從心裡清理好這些暗流，建立新的工作姿態與心理邊界，再結合外在環境的選擇，那麼上班不再只是「等待下班放鬆」的地獄式輪迴，而可能是真正讓你成為自己職涯主導者的場域。
（本文獲Bella儂儂授權轉載，原文為：你以為離職更好，其實只是換地方加班！專家指出：上班不內耗要從心態調整）
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為以為離職更好，其實只是換地方加班！上班想清楚「1事」才能減少內耗
