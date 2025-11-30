以為靠自己才叫獨立？真正的獨立是敢說出「我需要」

【健康醫療網／編輯部整理】女性獨立，總帶著點「不得不」的味道。她們像是孤鳥，帶著隱祕的傷口在雨中獨自飛行。

對很多女性而言，沒有人是值得她們信任的，她們必須為自己的內心建造一個堅硬的外殼，以抵禦外界的傷害。假性獨立是她們使用的一種防禦性自我保護方式。如果一層一層剝開假性獨立者的內心，就會發現在堅硬的外殼之內，只剩恐慌、落寞和悲涼。

假性獨立vs真正獨立 兩者差異一次看

假性獨立是由恐懼驅動的，它是一種保護自己的方式，其目的是盡量避免自己受傷。假性獨立的人因為害怕被拒絕、被背叛，所以隔絕了自己的情感。他們「獨立」的原因是他們不相信其他人可以依靠，只相信自己。

然而，真正獨立是由願景驅動的。真正獨立的人深信依靠自己的力量可以收穫豐盈美好的人生，也懂得適當尋求他人的幫助，獲得一定的外界支持，可以幫助自己快速實現目標。

真正獨立的人的心理是有彈性的，他們有能力愛別人，也允許自己被愛。

假性獨立的人，內心是緊繃而疲憊的，不敢信任別人，難與他人建立深度和真實的連結。

真正獨立的人，內心自信而從容，內在的力量強大，能靈活處理與他人的關係。

假性獨立的人，因為經常自己處理各類問題，通常會產生一種自負感。但是一旦他們的生活遭遇變故，比如遭遇人生至暗時刻或者身體受到極大傷害，就極易被痛苦和孤獨感侵蝕。因為他們將發現，自己仍舊渴望別人的關心和幫助。

從假性獨立到真正獨立 先正視自己的依賴

「冰凍三尺，非一日之寒。」過往的經歷和認知，造就了今天的我們。如果現在想擁有全新的可能，可以試著從微小的改變入手，循序漸進地突破自己。實現這個轉變的關鍵，在我看來，在於直面自己：不迴避內心真實的渴望，不建立虛假人設，沒有人永遠強大，每個人都可以有脆弱的時候。獨立和依賴從來都不是對立的概念。相反地，真正的獨立意味著有能力去依賴他人和被他人依賴。

從小事求助 也是是自我成長的第一步

可以從一些小事開始練習，試著邁出第一步。這些小事可以小得不能再小，比如找人幫忙打開瓶蓋等。行為上的改變會逐步帶動認知上的改變。在麻煩別人幫忙做一些事後，談談自己的感受是怎樣的。

對我們而言，是否有能力向別人求助、能否坦然地說出「我需要你」，影響著我們命運的軌跡和走向。不敢說出自己的需求，是對自我生命能量極大的羈絆和制約。如果能勇敢地說出「我需要你」，我們就會發現，生命的意義從此不同，會發現自己值得被愛、被幫助，值得擁有美好的一切。

本文來源：《夜晚很長，你依然是自己的光》，高寶書版

