以為養生竟送命！4中藥護心卻有禁忌「紅麴也上榜」醫：吃錯肝腎雙傷
一名男子為了降血糖自行網購中藥材熬煮服用，結果中毒身亡。心臟外科醫師楊智鈞在臉書粉專指出，附子若沒有經過專業炮製與長時間煎煮去毒，烏頭鹼會直接攻擊心臟，讓心臟亂跳到停擺。
楊智鈞在臉書粉專表示，這起悲劇再次印證他常在門診苦口婆心的一句話，天然不代表無毒，中藥也是藥，用錯了就是毒。他提到許多病人會問能不能吃中藥保養血管，答案是可以，但要選對材料且要懂得避雷。
楊智鈞指出，丹參在中醫心血管領域有一味丹參功同四物的美譽。現代研究發現，丹參能擴張冠狀動脈、增加血流量，並具有抑制血小板凝集的功效，類似輕微的阿斯匹靈，對於循環不好的病人就像是血管的清道夫。
但楊智鈞警示，如果正在服用抗凝血劑如Warfarin、Coumadin，絕對不能私自大量服用丹參，因為會加強藥效，導致凝血功能被過度抑制，引發嚴重內出血甚至腦出血的風險，術前一週務必停用。
關於三七，楊智鈞說明，它最獨特的地方在於雙向調節，既能止血又能化瘀。三七含有豐富的三七皂苷，能降低心肌耗氧量、擴張血管，對於血管壁脆弱或擔心術後瘀腫的族群是很好的修復材料。
楊智鈞提醒，三七分生熟兩種效果天差地遠，生吃生三七粉主打活血化瘀預防血管堵塞適合三高族群，熟吃燉煮過變成補血類似當歸活血力大減。孕婦禁用，因為活血作用太強恐動胎氣。
楊智鈞表示，紅麴中的有效成分Monacolin K，其化學結構就跟西藥的降血脂藥Lovastatin幾乎一模一樣，能有效降低壞膽固醇LDL。他強調這是最常攔截到的危險組合，如果已經在吃降血脂西藥Statin類，不要再吃紅麴保健品，兩者機轉相同混著吃等於藥量加倍，會大幅增加橫紋肌溶解症與肝腎損傷的風險。網購來路不明的紅麴若發酵不當產生橘黴素Citrinin，會直接傷腎。
針對黃耆，楊智鈞說明，中醫認為靜脈曲張常因氣虛下陷導致血液無法回流，黃耆能補氣升陽，在現代應用上能幫助消水腫、促進機體代謝。但他警告，當身體有發炎反應如感冒、發燒、喉嚨痛、或是傷口紅腫熱痛、蜂窩性組織炎時，不要吃黃耆，這時候補氣等於是把細菌毒素促發，會讓發炎更嚴重。
