以為高嘉瑜要登記參選台北市長 王世堅：她從大聯盟回小聯盟練習

[Newtalk新聞] 民進黨前立委高嘉瑜日前登記參選台北市議員，同時間，民進黨立委王世堅也陪同議員參選人登記，兩人卻巧妙地錯過。對此，王世堅今（6）日表示，他以為高是要登記參選台北市長，那他一定會支持。他說，高擔任立委都那麼好了，這次是要從大聯盟回到小聯盟練習一下。

王世堅、莊瑞雄陪同台北市議員劉耀仁、洪健益、張文潔、何孟樺聯合登記。此外，台北市議員王孝維、陳慈慧，以及議員參選人賴俊翰、呂瀅瀅、陳聖文也陪同。 圖：高逸帆／攝

王世堅、莊瑞雄今上午陪同台北市議員劉耀仁、洪健益、張文潔、何孟樺聯合登記。此外，台北市議員王孝維、陳慈慧，以及議員參選人賴俊翰、呂瀅瀅、陳聖文也陪同。

王世堅受訪表示，他跟高嘉瑜是非常要好的朋友，且在登記前兩天，兩人才一起碰面吃飯，高也完全沒提要來登記的事。因此，他當天到市黨部的時候，聽到高要來登記很訝異，以為是要登記參選市長，「她如果登記市長，那我當然一定支持她」。

王世堅指出，高嘉瑜登記議員是駕輕就熟，擔任立委都當得那麼好了，所以他認為高是由大聯盟要先回到小聯盟練習一下。

王世堅強調，他絕對沒有刻意要閃避高嘉瑜，因為他當時在樓上討論事情，下去後就登記好了。他說，不管有多少人批評高，但他知道高是個非常優秀的女孩子，就像一隻快樂的小鳥，想每天唱歌娛樂自己、娛樂大家，是一個心思很單純的女孩子，「我到現在跟未來都會是她的好朋友」。

