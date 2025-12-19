以為「手指按按就能賺」！ 他3年虧百萬畢業勸世：玩不贏主力





「當沖」獲利快，但也可能一天之內就賠掉鉅款，不少投資人沉迷於當沖獲利快的刺激，之後卻付出沉重代價。一名網友以自己當沖虧損的慘痛經驗勸世：「遠離當沖、珍惜生命」。



近日，有網友近日在臉書社團「當沖勒戒所」發文分享自己三年來的投資歷程。表示自己是從2023年開始進入股市，三個月後開放當沖資格，一開始感覺獲利很容易，幾乎都是小賺，因而產生了「手指按按就能賺錢」的錯覺，不知不覺深受吸引。但後來他發現，只要自己一重押，虧損就迅速放大，甚至曾在某天單日當沖一下子就賠掉30多萬元。

▼原PO表示自己剛完當沖時幾乎都小賺，產生了「手指按按就能賺錢」的錯覺，不料加大投資籌碼後，曾一天就賠掉30多萬元。（示意圖／取自pixabay）

當天的慘痛經驗，讓他一度立誓不再碰當沖。然而，沒過幾個月就忍不住手癢，再次當沖的結過，就是幾乎同樣的虧損劇本再次上演。到了2023年底，累積虧損約40萬元，2024年又再賠60多萬元，今年至今也已賠掉40多萬元。雖然虧損都還在自己可承擔的範圍內，沒有違約交割，也未因此向親友借錢，但他坦言，自己每次遇到大虧時，心中常忍不住想：「如果當初沒有玩當沖就好了。」最後也表示，這次是真的「畢業上岸」，也勸仍在當沖市場載浮載沉的人，早日遠離這條充滿風險的投資路，語重心長的表示：「一般人真的玩不贏主力，遠離當沖、珍惜生命」。

▼原PO在經歷數次大額虧損後，終於下定決心「畢業上岸」，也勸一般投資人不要玩當沖，因為「一般人真的玩不贏主力」。（示意圖／取自pixabay）

此貼文吸引眾多網友留言討論，不少網友都有共鳴，對於原PO的說法，許多網友都認同：「還是專心做長線 較無心理壓力」、「沒有失敗的經驗，可能也不會來存股」，也有苦主分享自己的經驗：「我也是三個月一到就開當沖，股票來來去去賠了三百多萬，現在只敢存股」、「我昨天開始也停止當沖了，今年已經賠了70萬左右，都是沖壞的，還好現股還有48萬是賺的」、「我五百多萬路過⋯」，還有人安慰原PO：「還好你沒玩期貨，不然更慘」、「沒事的真的，今年我也是停損賠了70萬，但人生總是要繼續過，現在我接2份工作，定期定額ETF，已經慢慢有賺一些錢了，雖然不多，但真的慢慢錢會長大」。

（封面示意圖／取自pixabay）

