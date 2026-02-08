以為「林宅血案」發生在228時期 賈永婕：現在才知道在我成長的年代

電影《世紀血案》因取材自台灣歷史事件「林宅血案」拍攝，外界質疑未取得仍在世的當事人林義雄及家屬同意，引發爭議。事件延燒之際，台北101董事長賈永婕昨（7）晚發文表示，自己看到細節後相當震驚，「現在才知道，原來這件事情就發生在跟我同齡的年代」。

賈永婕在貼文中表示「想知道真相」，並形容自己看到內容後的震撼，直呼「太粗暴、太殘忍、太可怕」。她提到自己1974年出生，坦言難以想像在那個年代仍發生這樣的事。貼文曝光後，也引發留言區熱議，其中有網友把焦點放在她對案件的了解程度，質疑她是否「現在才知道」該案件。

對此，賈永婕隨後再度發文說明，自己不是現在才知道案件的存在，而是她昨日看到一篇文章，「看到所有的細節」後才感到震驚。她強調，過去一直以為該案件發生在228、白色恐怖時期，但近日才知道事情發生在1980年，「不是現在才知道，而是才知道細節還有一切都發生在自己成長的年代，那個我以為法治安定的社會。」





