以為一般感冒！30多歲男染流感「併發敗血症」 加護病房搶命中
記者蔣季容／台北報導
衛福部疾管署今（13）日表示，今年第1週(1/4-1/10)類流感門急診就診計91,842人次，較前1週上升9.6%。在流感部分，上週新增3例死亡個案，為北部一名60多歲男性；另有一名北部30多歲男性因流感併發敗血症，收治加護病房，不過目前病況穩定。
疾管署防疫醫師林詠青說明，上週新增3例流感死亡個案，其中一名北部60多歲男性，本身有高血壓、糖尿病、B肝帶原等多重性慢性疾病，無施打流感疫苗。12月上旬有痰、喉嚨痛、全身虛弱等症狀，就醫診斷為A型流感，服藥後並無改善，後續出現食慾下降、腹脹、四肢水腫等情況，掛急診後檢查有黃疸，並出現白血球發炎指數、肝指數、黃疸指數上升，有肺炎及肝硬化，住院出現呼吸喘情形，收治加護病房後約4週病逝。
林詠青指出，另有一名北部30多歲男性，本身有肥胖、高血壓問題，BMI約35以上，也未施打流感疫苗。今年1月初出現發燒、咳嗽症狀，到診所就醫診斷為一般感冒，服用口服藥未好轉，後續出現高燒、胸痛、全身痠痛及呼吸喘，赴急診快篩顯示為A型流感，後續因流感併發肺炎、呼吸衰竭、敗血症收治加護病房，目前住院將近一週，病況已逐漸穩定，將視病況評估是否轉出加護病房。
林詠青提醒，高風險族群務必儘速接種公費流感新冠疫苗，另外近期氣溫變化大，可能增加疾病傳播風險，為加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，提醒民眾應落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。
