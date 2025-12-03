以無人機採檢鯨魚噴氣樣本 美研究：所含微生物可成健康指標
美國伍茲霍爾海洋研究所（WHOI）自2016年起，展開一項針對瀕危北大西洋露脊鯨（North Atlantic right whale）的研究計畫。
科學家會在麻薩諸塞州的鱈魚角灣（Cape Cod Bay）海域，操作帶有培養皿的無人機飛至鯨魚上方，一旦鯨魚浮上海面呼吸，就可透過培養皿採集鯨魚噴出的氣霧做為生物樣本。研究團隊至今已從85頭北大西洋露脊鯨身上，採集到共103個樣本。
WHOI的科學家將取得的樣本與鯨魚體型、長度等外在條件資訊比對後發現，體型較瘦的鯨魚身上，常帶有會引發哺乳類感染的細菌；健壯的鯨魚身上，則帶有與富含油脂環境相關的細菌。
研究團隊根據該發現指出，鯨魚噴出氣霧中所含的微生物，可能是衡量其健康狀況的指標之一。該研究成果已發表於最新《國際微生物生態學會》期刊。
根據麻州當地新英格蘭水族館數據，雖然2024年的數量比2023年略增，但全球仍僅剩不到400頭北大西洋露脊鯨，且現存族群也常遇到船隻碰撞、漁網糾纏等生存威脅。
WHOI研究員米勒（Carolyn Miller）表示，過去研究人員需先乘船到鯨魚身旁，再將培養皿放置於長桿上採集樣本，若想接近鯨魚氣孔就要更靠近，不僅危險性高，且也會造成動物的痛苦。相較之下，無人機安靜、體積小且操控容易，取樣對鯨魚也不會造成干擾。
受船隻碰撞、漁網糾纏威脅 北大西洋露脊鯨數量下降
