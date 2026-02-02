以無黨籍爭取連任？高虹安否認：過度解讀 尚未討論任何選舉規劃

新竹市長高虹安。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

針對2026新竹市長選舉，現任市長高虹安接受《中國時報》專訪，指回歸黨籍目前並非最急迫的事項，若無意外，年底將維持「無黨籍」身分爭取連任，而該篇報導的標題也直接以「高虹安應會以無黨籍爭取連任」為題。對此，高虹安透過聲明指出，該報導內容過度解讀，未經本人確認，亦非原話或原意，對此深表遺憾；她強調，現階段尚未討論任何選舉規劃，將市政工作做好最重要。

高虹安涉於立委任內詐領助理費，她在一審貪污案有罪後，遭內政部依法停職，她也宣布退出民眾黨；二審於去年12月16日宣判，判決大逆轉，貪污無罪，僅依《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，高虹安也在同月18日依法復職，但尚未申請恢復民眾黨籍。

據《中時》專訪高虹安報導指出，高虹安稱，從本屆市長選舉及大罷免經驗可知，「藍白合」並非操作出來的，而是民意在當前政治環境中的自然匯流，所以回歸黨籍不是目前最急迫的事；報導表示，高虹安退黨後，以12萬4000餘票的挺過大罷免，得票數比代表民眾黨參選市長時，多出2萬6000餘票，若無意外，年底應是維持無黨籍身份參選。

對此，新竹市政府發佈高虹安聲明回應，該報導內容純屬過度解讀，不僅未經本人確認，亦非原話或原意，對此深表遺憾。

高虹安強調，對她而言，現在最重要的就是守護新竹市的發展、努力推動市政，不負市民託付，現階段尚未討論任何選舉規劃，將市政工作做好最重要，謝謝大家的關心。

