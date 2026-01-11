以熱忱專業守護市民福祉 新北頒12名藥師藥事服務獎

《圖說》新北市侯友宜市長今日頒發第14屆新北市藥事服務獎，前排左四衛生局長陳潤秋。〈衛生局提供〉

【記者葉柏成/新北報導】默默守護民眾健康的藥師，是醫療體系不可或缺的腳色！新北市長侯友宜今（11）日出席「新北市第14屆藥事服務獎頒獎典禮暨第70屆藥師節慶祝大會」。在這雙重喜慶的場合中，為12位在臨床與社區領域積極奉獻的藥事人員頒發獎座，得獎名單可至衛生局首頁>主題專區>食藥安全>藥物化粧品>藥事服務獎>歷屆獲獎名單https://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?mode=detail&node=14305查詢。

新北市第14屆藥事服務獎得獎者：特殊貢獻個人獎：羅雅貞、田昇達；臨床服務傑出獎：劉育伶、翁苡芳、林申樺、吳駿誼、顏怡婷；社區服務卓越獎：黃瑞裕、陳佳卿、陳文英、王靖傑、陳美玲。

侯友宜強調，優質的醫療服務是一項極其複雜且專業的群體協作，唯有透過各類醫事人員的緊密互助與合作，才能提供真正落實「全人整合」的照護服務。藥師身為第一線藥物把關者，具有串聯醫療照護鏈核心力量的角色地位，目前新北市總計約5,614名藥師及藥劑生，這群專業人士的積極參與，讓新北市成為一座充滿溫度與專業韌性的健康城市。

《圖說》社區服務卓越獎知達健保藥局黃瑞裕藥師及其家屬。〈衛生局提供〉

他說，每一次盛大的頒獎場合，都是為了給予守護健康的英雄們最大的掌聲與肯定，希望能藉此激勵所有藥事人員繼續保有專業服務的熱忱與動力，不忘初衷。新北市府將與全體藥界人員站在同一陣線，共同守護404萬市民的健康福祉，攜手為市民營造更安居樂業的生活環境。

衛生局長陳潤秋表示，市府藉由長期制度化的獎勵與選拔表達對於藥事人員的重視與肯定。為了感謝這些在基層默默耕耘，在臨床發光發熱的英雄，衛生局自102年起便率先舉辦「藥事服務獎」，旨在全方位表彰藥事人員的多元價值，該獎項設置有「社區服務卓越獎」、「臨床服務傑出獎」及「特殊貢獻獎」等三大類別，透過各界評選委員組成委員會，評選出12位得獎藥師。

《圖說》特殊貢獻個人獎亞東紀念醫院田昇達藥師及其家屬。〈衛生局提供〉

她指出，獲得「特殊貢獻獎」的兩位藥師展現了藥師在社區溫情與實務創新的傑出表現。任職於天賜藥局的羅雅貞藥師，長期深耕社區鄰里，將藥局功能延伸至巷弄長照C據點服務近千人次，長期親自執行居家訪視與藥物整合服務，將「視病如親」的理念轉化為具體的照護行動。

另一位，亞東紀念醫院田昇達藥師，積極將藥學實務與智慧技術相結合，推動建置多項臨床資訊化工具，不僅大幅提升臨床決策效率與精準度，更能有效降低給藥錯誤的風險。