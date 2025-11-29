以牌會友 南加華人玩摜蛋過感恩節

南加州摜蛋總會副主席徐曉峰（中）為亞軍邱堂善（左）和李盛頒獎。（記者張宏／攝影）

南加摜蛋總會26日在哈仙達岡舉辦感恩節賽事，現場百名選手組成46支隊伍參賽，以牌會友、角逐激烈，展現海外華人社群對摜蛋這一智力運動的熱情。

比賽現場，選手們凝神思考、默契配合，既有緊張激烈的牌局博弈，也有輕鬆愉快的交流互動。不少參賽者表示，摜蛋不僅是智力的較量，更是友情的昇華。最後獲得冠軍的，是兩名女性選手鄭麗和趙燕，邱堂善和李盛獲亞軍，丁鑫和劉洪光獲季軍。

鄭麗表示，她與趙燕本就是好友，接觸摜蛋不過一年多，且是第一次合作參賽，沒想到能拿到冠軍。她玩摜蛋的心得，是要講究策略與配合，每一局不僅是牌技的掌握，更像是心理戰。南加華人能透過這樣的活動相聚，特別有意義。

廣告 廣告

南加州摜蛋總會會長郭蘭表示，此次賽事為感恩節增添別樣精彩，賽事以「摜聯四海，情繫感恩」為主題，以摜蛋為紐帶，聯結南加州華人社群，共慶傳統節日。俗話說：「摜蛋打得好，說明有頭腦；摜蛋情誼深，天涯若比鄰。」摜蛋起源於上世紀60年代的中國淮安，2017年中國國家體育總局將其列為正式競技項目，2023年更躋身中國智力運動會表演項目。未來希望透過在海外舉辦這樣的賽事，讓更多海外同胞感受到家鄉文化的魅力，同時推動摜蛋成為國際性的智力競技項目。

美華總主席蔡成華擔任南加摜蛋總會榮譽主席，他表示，未來將繼續舉辦系列賽事，並計劃與美國主流智力運動機構合作，推動摜蛋進入更多國際體育交流平台。鄒志明任南加摜蛋總會理事長，徐曉峰擔任副主席；執行會長張麒祥，陳崢任秘書長。

加州投資論壇主席Daniel Sieu、加州財務長公共事務暨國際外聯主任Ling Sieu出席並頒發賀狀；美國大灣區總商會會長林達堅、亞凱迪亞副市長王愛琳、福建商會會長楊麗禎等出席活動。

更多世界日報報導

2.5萬標下日落區百萬宅？夫婦只買到一條無用土路

額外付費買靠窗位卻沒窗 乘客集體告美聯航

MIT研究：AI已可取代美11.7%勞動力 相當於1.2兆薪資