以玩生存遊戲為由 張文曾化名網購煙霧彈

犯下北市隨機殺人案的嫌犯張文，19日拖著裝了煙霧彈的小行李箱在捷運台北車站，開始一路丟擲煙霧彈、持刀砍人。警方調查發現，他從去年4月開始，先是用其他名稱上網買戰術手套、防彈面盔，今年1月還花了4.8萬買一箱24顆的煙霧彈。

北刑事警察大隊大隊長盧俊宏指出，「他是跟平台，他是私訊當中有講到，他是生存遊戲要使用的煙霧彈，這煙霧彈來自中國製造。」

警方發現，嫌犯張文自製汽油彈超過24顆，就連犯案現場使用工具，包括酒精、打火機等點燃工具，也都是從網路上買來的，至於他的刀具和金流，警方還在釐清。接下來，警方除了追查雙北的生存遊戲店，也發現嫌犯有作案計畫。

廣告 廣告

台北刑事警察大隊大隊長盧俊宏指出，「他有做一些初步的規劃，作案計畫有顏色的區分，但是我沒有看到什麼，你剛剛講的其他的代號。」

不過，分析張文犯案程序，先是縱火、再到北車最後到中山站，犯案時間長過程中，監視器有無失靈或發揮落實監看機制，成為檢討關鍵重點。

台北捷運公司總經理黃清信表示，「萬一某一組它的畫面有異常的時候，那另外還有3組可以交叉地來，等於說比對這些畫面，整個這個畫面都有完整的一個擷取。」

銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎指出，「影像的部分為什麼可能監看、是不是沒有落實的監看、偵測煙霧的設備沒有落實的發報，這些東西當然都可以通盤的檢討，那當然在未來演練的時候，當然是要放在裡面當作是一個案例教育。」

學者建議，未來像是警分局和捷運警察隊，可能需要做聯合勤務配置規劃，另外，針對監視器也要汰舊換新，監看機制也得一併通盤檢討，才能避免類似事件再發生。