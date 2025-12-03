以現代建築語彙，打造細膩而從容的豪宅風景

編輯 Michelle｜圖片提供 奇逸空間設計

在奇逸空間設計總監郭柏伸眼中，豪宅從不是以華麗堆疊取勝，而是透過「尺度、秩序與細節」形塑生活的高度。真正的豪宅必須具備足夠的空間張力，使公領域展現大氣、通透與視覺延伸；他亦常以建築級的思維處理線條、比例與收邊，讓材質之美在克制中展現質感，並透過光影、層次精準拿捏，體現豪宅的價值不在誇耀，而在於讓居住者於日常中感受從容、文化底蘊與長久耐看的美學。



Project 1

以盒體構築秩序，凝鍊現代雙拼豪邸

屋主夫妻規劃退休後的生活步調，藉由兩戶打通，形塑寬敞而完整的雙拼住宅。設計團隊回應熱愛烹飪、藝術品與品酒的核心需求，並以盒體概念、整合材質與線性光影，重新定義公私領域的秩序，使生活在靜與動之間取得和諧張力。



入門玄關以灰綠薄板磚框構的大型盒體開場，將佛堂、儲藏室與櫃體整合於一致立面中。薄板磚具耐污與好清潔特性，對於常燃供香的佛堂尤為實用，也將玄關視覺收斂為沉穩而大器的迎賓端景。左側石材平台展示屋主收藏品，為豪宅調性揭開序幕。



公領域採客廳—餐廳—吧台—廚房串聯的開放格式，天地壁同調材質消弭兩戶之間原有的結構差異，線性燈沿樑柱延伸，使視覺流線推展至整個水平面，營造深度放大的空間效果。廚房分為「內炒區＋外吧台」，以直紋壓花玻璃保持通透，同時兼顧油煙阻隔；外側中島以鈦金鐵件與玉砂玻璃桌面打造懸浮效果，形塑輕盈的時髦輕食場景。



男主人的書房為專屬沉靜領域，懸浮層架搭配光帶，營造人文書房般的氛圍；實木桌以不落釘工法鑲入金屬桌腳，展現細節工藝。私領域則依動線左右分區，主臥延續克制的大地配色，並以「翻書式電視」兼具後方吊衣收納，使寢室俐落、機能加倍，更衣室以櫃體取代隔間，保留明亮流動感。



Project 2

以光線軸線展序，開啟半退休的愜意豪邸

面對即將迎來的半退休生活，屋主夫妻希望將居住近十年的雙併住宅重新定義。奇逸空間設計以近80坪的開闊尺度為基礎，運用光線軸線、盒體結構與材質層次，打造流動、溫潤且具文化底蘊的現代豪宅。



公領域以一條長形軸線串起視聽室、餐廳、客廳與書房，使生活動線一字展開，既連續又彼此獨立。玄關至客廳以木化石天然大理石牆界定落塵與公共區域，內側嵌入酒精壁爐，為寬敞的開放式客廳注入溫度。餐廚區重新配置為輕食區＋中島吧台，上方以造型銅製抽油煙機提升視覺亮點；中島後方以隱藏門銜接熱炒區，讓日常慢食與大型烹調能自然切換，家庭成員在吧台聊天、煮食皆自在愉悅。



視聽室以白色盒體概念搭配三面玻璃旋轉門形塑「輕量隔間」，既能保持場域獨立，也能在開啟時讓聲響穿越整個公領域，延展豪宅的通透尺度。主臥前方設置起居室，作為屋主專屬的閱讀與觀影角落；主臥內大地色木皮與造型吊燈交織為沉穩睡眠場域，後方串連更衣室與四件式衛浴，並以油畫感磁磚與布紋面材堆疊層次感。衛浴則以雪白銀狐磁磚與義大利填縫膠打造弧形倒角，使視覺更洗鍊、使用更安全。



