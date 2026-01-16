以球會友 北市東園、福林迎戰美國Arcadia少棒隊

美國亞歷桑納州Arcadia地區少棒隊來臺，與北市福林和東園國小進行友誼賽

東園少棒球員廖朝敘表示，美國隊擊球率高、跑壘速度快，值得學習

東園球員張弋隼表示，這場比賽讓他獲得很多學習成長

東園國小少棒隊教練藍振奕表示，這次與美國隊伍交流，累積球員國際競賽經驗

臺美球員展現「以球會友」的精神

臺北市以棒球深化城市外交，行銷臺北國際教育與運動城市形象

臺北市政府與美國亞利桑納州鳳凰城深化城市交流，美國亞利桑納州Arcadia地區少棒隊來臺與臺北市東園國小、福林國小球隊進行友誼賽，讓學生不必遠赴海外，就能在熟悉的主場與國際球隊切磋球技，拓展國際視野。

臺北市教育局表示，這次交流賽在新生公園棒球場舉行，臺北市長蔣萬安與美國亞利桑納州鳳凰城市長Kate Gallego共同出席，見證兩市基層棒球交流的重要時刻。Arcadia少棒隊與福林國小、東園國小輪番上場，雙方在投打表現、守備配合與戰術運用上展現扎實基本功，場上競爭激烈、氣氛熱絡。

比賽過程中，球員彼此加油鼓勵，也在場邊進行技術與文化交流，充分展現「以球會友」的精神。東園國小少棒隊教練藍振奕表示，臺灣小球員平時較少有機會與美國隊伍交流，這次經驗相當難得。此次由東園U11球員迎戰美國U13球員，對手在年齡與體型上皆略勝一籌，美國投手球速快、打擊火力強，東園球員透過越級挑戰，測試自我能力，尤其打者靠著選球取得分數，累積寶貴的國際賽事經驗。

東園國小棒球隊球員張弋隼分享，雖然美國隊以14比5獲勝，但面對年紀與體型都較大的對手，壓力不大，重點在於學習與成長。他也自我檢視，認為守備仍需加強，打擊時要更專注鎖定好球帶、積極出棒。擔任投手的廖朝敘則提到，美國隊擊球率高、跑壘速度快，讓他意識到必須再提升球速與穩定度。



臺北市教育局指出，此次賽事以交流學習為核心，勝負之外，更讓學生實際體驗國際賽事節奏，拓展視野、累積經驗，也為基層棒球交流留下難忘回憶。