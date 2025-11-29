以球會友 福馬籃球友誼賽圓滿落幕

馬祖東引隊全體隊員與拉拉隊合影，合影中抱小女孩這位9號小個子隊員彈跳力非常高，是主要得分手。

▲馬祖東引隊全體隊員與拉拉隊合影，合影中抱小女孩這位9號小個子隊員彈跳力非常高，是主要得分手。

11月27日至30日，2025年福馬籃球友誼賽在福建省福州新區長樂區成功舉辦。來自馬祖的60多名鄉親與大陸籃球隊員齊聚賽場，以球會友、共敘情誼，上演了一場跨越海峽的體育文化交流盛會，賽事之餘更通過參訪、座談交流深化務實合作，為福馬「同城生活圈」建設注入鮮活動力。

「長樂與馬祖淵源深厚、血脈相親，共同的民俗文化、相通的鄉音鄉情，早已將我們緊緊相連。」活動相關致辭中提及的航馬情深，正是此次賽事舉辦的初心所在。作為深化福馬交流的重要載體，本次籃球賽於28日下午至29日上午精彩開賽。隨著哨聲響起，雙方隊員迅速進入狀態，攻防轉換間盡顯競技風采，默契配合中傳遞同胞溫情。賽場上，球員們秉持「更快、更高、更強———更團結」的奧林匹克精神，揮灑汗水、奮勇爭先，展現了高水平的籃球技藝，每一次進球都贏得全場陣陣喝彩，將兩岸同胞的情誼融入每一個競技瞬間。

這場籃球賽不僅是切磋球技、展現風采的體育舞台，更是深化同胞情誼、共話發展願景的交流橋樑，承載著兩岸同胞對文化互鑒、經貿合作、人才互通、文旅融合的共同期盼。29日下午，長樂區相關部門及鄉鎮還與馬祖來賓齊聚一堂，圍繞鄉村振興、基層治理兩大議題召開座談會。會上，雙方暢所欲言，分享各自在鄉村產業發展、人居環境整治、基層治理模式創新等方面的經驗做法，探討福馬在鄉村建設、社區治理等領域的合作切入點，為後續兩地基層層面的深度聯動凝聚共識、夯實基礎。

比賽與座談之外，主辦方還精心安排了具有新區特色的參訪活動，馬祖鄉親先後走進福州新區規劃館、商務印書館福州分館、恒申無人工廠、鄭和史跡陳列館等點位，沉浸式感受長樂區在歷史文化傳承、城市規劃建設、科技創新發展等方面的顯著成就。直觀的體驗讓馬祖鄉親深刻領略到大陸日新月異的發展活力，進一步增進了對大陸的歸屬感與親切感。

近年來，福州新區（長樂區）始終錨定「兩岸融合發展示範區」建設目標，積極融入福馬「同城生活圈」建設，先後推出台胞住房保障、台青創業就業基地、台青求職免費過渡住宿等一系列惠台舉措，拓展福馬同城通卡在長樂區的應用範圍。「此次活動不僅是球技的切磋，更是心靈的交融，座談會上的交流更讓我們看到了福馬合作的新可能。」馬祖鄉親代表表示，通過賽事、參訪與座談，既收穫了珍貴的同胞情誼，也對福州新區的發展潛力與惠台政策有了全面了解，期待未來能有更多此類交流機會，促進福馬各領域合作走深走實。

長樂區台辦負責人表示，此次福馬籃球友誼賽及配套座談活動，不僅讓馬祖鄉親近距離感受了福州新區的發展脈動，更搭建起基層治理、鄉村振興、經貿合作、人才互通、文旅融合的多元溝通橋梁。下一步，福建省福州新區（長樂區）將推出更多務實政策舉措，持續深化福馬各領域交流合作，以實際行動推動福馬「同城生活圈」建設提質增效。