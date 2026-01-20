以球為媒、籃球搭橋 兩岸大學生籃球邀請賽暨非遺體驗之旅福州舉行

▲兩岸大學生籃球邀請賽暨非遺體驗之旅福州舉行。

【本報大陸新聞中心 報導】以球為媒、籃球來搭橋為兩岸大學生交流建立管道，那就是日前在福州軟體職業技術學院舉行的「榕台同心，籃球逐夢」籃球邀請賽暨非遺體驗之旅，來自兩岸大學生球員齊聚福州，以籃球為媒，以文化為橋樑，相約打出一場好情誼。

榕台青年籃球邀請賽暨非遺體驗之旅開幕式是在福州軟體職業技術學院室外籃球場舉行開幕式，本次邀請賽為期兩天，共安排3場友誼賽。參加的是台灣中部的15名大學生，與地主福州軟體職業技術學院學生同場競技，以籃球為媒、文化為橋樑，進一步深化榕、台青年之間的互動與情感聯結，促進兩岸青年交流合作。

賽場上，雙方隊員們犀利突破、精准投射、嚴密防守，現場觀眾喝彩聲不斷；經過激烈角逐，由臺灣學子組成的台中隊在首場比賽中以36∶31取勝，贏得開門紅。

▲▼兩岸大學生在球場上賽場上，動作犀利精準、投射滿分，球賽精彩。

來自臺灣的大三學生劉亦宸表示，福州的球員們籃球技術都很出色，之前他也曾到上海旅遊，但參加籃球交流賽還是第一次，對接下來的賽事和行程充滿期待。

活動期間，兩岸青年還將共同參觀網龍基地，參與破冰活動和閩台青年交流會；並且會走進三坊七巷、煙臺山、上下杭等文化景點，體驗非遺剪紙、茉莉花茶製作等傳統文化，品嘗福州特色美食。

主辦單位也表示，活動的舉辦是通過系列內容豐富、形式多樣的內容，為兩岸青年學子提供一個交流互動的舞臺。籃球運動是青春與活力的象徵，本次活動為兩岸青年搭建了相互學習、交流的平臺，希望通過球賽運動和非遺體驗，增進兩岸青年的瞭解與友誼。(圖／主辦方提供)