以用路人安全為最高原則，並持續強化蘇花路廊整體通行韌性

蘇花公路台九丁線「和仁至大清水」路段，廢止不再作為一般通行路段使用，公路局以用路人安全為最高原則，並持續強化蘇花路廊整體通行韌性。（記者董秀雲攝）

▲蘇花公路台九丁線「和仁至大清水」路段，廢止不再作為一般通行路段使用，公路局以用路人安全為最高原則，並持續強化蘇花路廊整體通行韌性。（記者董秀雲攝）

蘇花公路台九丁線「和仁至大清水」台九丁線六十四K＋九00～ 六十九K＋一一九路段位處陡峭岩壁及破碎地質帶，為落石、坍方及邊坡災害高風險路段，受0四0三地震落石坍方影響該路段已封閉停止通行，後續的颱風及豪雨該路段高位邊坡不穩定情形顯著加劇，已非工程復建即可確保行車安全，基於維護用路人生命安全為最高考量並經綜合評估後，於一一五年一月十二日廢止不再作為一般通行路段使用。另外，也將持續強化蘇花路廊台九線、台九丁線監測預警、交通應變及資訊發布機制，提升蘇花路廊整體通行韌性，確保用路人通行安全。

廣告 廣告

現階段蘇花路廊「和仁至大清水」路段主要通行功能已由台九線蘇花改仁水隧道承擔，隧道於設計階段已考量各種車輛通行需求且避開高風險地質，此路段整體通行安全性已明顯提升，未來隧道如遇設備維護或突發事故，以儘量採不封閉道路為原則，視狀況採取「單線雙向、輪放通行」之交通管制方式，並由南澳交通控制中心透過資訊可變標誌CMS及車道指示號誌LCS即時發布相關通行資訊，以引導用路人配合通行，將交通影響降至最低。

公路局東區養護工程分局呼籲用路人，強降雨期間，山區公路易發生坍方、落石，路況不易掌握，如非必要請避免進入山區道路，並隨時留意氣象資訊及道路風險訊息，行前請運用公路局智慧化省道即時資訊服務網https://168.thb.gov.tw或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播、瞭解掌握訊息，公路局謹祝行車平安！