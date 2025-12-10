「以畫對話」心智障礙青年創作展 用繪畫打開溝通大門

很繪畫的優等生們！（圖：第一社福提供）

▲很繪畫的優等生們！（圖：第一社福提供）

第一社福基金會舉辦「以畫對話」心智障礙青年創作展，期望透過畫作跟大眾交流，用藝術表現童心寶貝豐富的情感世界。為鼓勵這些創作者的出色表現，第一社福基金會舉辦畫家表揚活動，由第一社福創辦人賴美智女士、張菁倫執行長，及長期贊助美術活動的台北大直扶輪社貴賓、第一社福的美術老師，為這些畫家現場配戴「我是畫家」的背帶以鼓勵他們的用心創作。

第一社福從100年開始，由大直扶輪社支持美術輔療課程，已經快15年了。第一社福推廣「藝術輔療」行之有年，主要推廣的藝術活動為音樂及美術，除了「藝術輔療」可以幫助心智障礙者穩定情緒，讓不善言辭的他們多一個表達的方式外，同時能幫助他們培養興趣喜好，讓他們透過接觸、學習這些活動後，來發覺自己是否喜歡，並決定後續是否繼續參與，所以這也是很符合CRPD精神的一項活動。

第一社福張菁倫執行長表示，很多心智障礙者都有著溝通方面的問題，他們常常因為說不出口或是因一般人聽不懂他們的話，不理解他的想法，讓他們感到挫敗，長期積累下來，有時候讓他們有情緒和行為的問題產生，美術活動能讓這些大孩子用另一種方式表達自己，這對穩定他們的情緒真的有非常大的幫助。張菁倫說，很多服務對象都很喜歡每週的美術課，畫畫時間也成為他們最期待的時刻。

第一社福的美術課程每週一次，一次約1-2小時，每年3月開始到年底結束，一年可以完成3-6幅畫作，而這些服務對象每次呈現出的最後成果，都讓人非常驚艷，這麼多年下來累積了許多作品。第一社福將之做成杯墊、印製桌曆及卡片、參加多場的比賽、舉辦畫展、合作公益聯名傘等。而這些成果也為服務對象帶來滿滿的榮譽及成就感。第一社福展示這些服務對象的作品，讓大眾驚艷的同時也能看到他們不同的內心世界。

小重是永愛發展中心的服務對象，這次展出的畫作有兩幅，其中一幅《午休的鯊魚》更可愛到被中心拿來製作成悠遊卡，成為贈送給貴賓的禮物。

由於講師的不同，服務對象呈現的風格也不太一樣，博愛發展中心的講師除了繪圖，也重視拓印、手做、拼貼等美術呈現方式，小靜這次展出的作品就是集大成的創作，她先用拓印加繪圖的方式把底圖的葉子搞定，再把做好並上色的兩隻可愛瓢蟲貼上去，完成一幅充滿童趣的作品。

此外，恆愛發展中心還有一位近期罹患疾病的服務對象，此次畫展展出他的作品、幫他圓夢，期待藉由畫作的展出能帶給他鼓勵外，更希望能幫他集氣，讓看到他作品的人給予加油和祝福。

創作展的展期自12/1起至12/30的上午，地點在臺北捷運中正紀念堂站藝文廊（中正紀念堂站5號出口）展出，歡迎大家來觀賞，並給這群畫家鼓勵，畫作說明牌上有QR code可連結到第一社福的官網，讓您更瞭解第一社福的服務。