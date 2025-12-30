以科技應用回應長照體系 嘉義市率先推動智慧長照3.0領先計畫

智慧長照3.0領先計畫交流會。 （圖／記者郭政隆攝， 2025.12.30）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】根據中華民國內政部統計，臺灣地區總人口於2025年11月的統計為23,306,085人，其中台灣 65 歲以上老年人口已達4,657,796人，占全台人口 119.99%，距離台灣邁入超高齡社會的20%僅一步之遙；嘉義市政府因應我國即將邁入超高齡社會，長期照顧需求快速攀升，長照管理體系普遍面臨人力不足、行政作業繁重等結構性挑戰，地方政府亟需兼顧效率與品質的創新解方，以前瞻視野積極布局，自114年起率先推動「智慧長照3.0領先計畫」，導入代理型AI（AI Agent），以科技應用回應長照體系的實務需求。

嘉義市政府衛生局長廖育瑋表示，嘉義市自民國89年起即配合中央推動「建構長期照護體系先導計畫」，積極投入長照服務模式的建構，即使試辦計畫於92年結束後，仍持續編列市府預算推動相關業務，從未中斷，嘉義市可說是台灣長照的起源地，以全人連續性照護角度，提供27項高效率、高品質、多功能的整合性長照服務 ，遠高於全國的17項；面對超高齡社會帶來的人力不足問題，市府持續思考如何運用創新科技，協助第一線人員減輕負擔、提升服務品質，再次創新全台成功導入代理型AI（AI Agent）的模式，為長照管理注入嶄新動能。

廖育瑋局長指出，「AI-Powered 長照3.0」透過導入代理型AI（AI Agent），協助處理訪視紀錄、照顧計畫撰寫及合規檢核等高重複性行政工作，不僅有效降低行政負荷，也讓專業人力得以回歸照顧本質，專注於個案與家庭的實際需求；嘉義市已於10處長照服務場域完成實證，將AI 工具實際融入日常作業流程中，明顯提升行政效率，並獲得第一線人員的正向回饋，顯示科技輔助可成為長照體系永續發展的重要助力；嘉義市推動 AI 輔助長照管理，並非取代專業人員，而是讓科技成為後盾，協助第一線人員把時間用在最有價值的地方，進一步提升整體服務品質與照顧效能。

嘉義市為促進跨縣市交流與經驗擴散，特別辦理智慧長照3.0領先計畫交流會，將分享導入 AI-Powered 長照3.0 的推動歷程、實務經驗及面臨挑戰的因應策略，並呈現第一線使用者的實際回饋，期盼提供各地方政府可參考、可複製的推動模式，共同提升全國長照管理效能；本次活動並在嘉義市政府及數位發展部指導下，由嘉義市政府衛生局與數位發展部數位產業署共同主辦，並由嘉義市長期照顧管理中心及財團法人資訊工業策進會承辦，廣邀全國各縣市長照管理中心同仁共同參與；同時亦有國立臺灣大學及國立陽明交通大學之學者與學生到場交流，充分展現中央與地方政府、學界攜手合作，運用數位科技深化公共服務的具體成果。