以科技築幸福 用行動守健康 南投縣以智慧治理 打造全齡宜居新典範

▲卓越獎實地訪查大合照。（圖／南投縣政府衛生局提供）

【互傳媒／記者 張玉泰／南投 報導】AI應用奪卓越獎、送藥到府全國首創 高齡友善成果耀全台

在邁入超高齡社會的時代挑戰中，南投縣不僅沒有被動因應，更以創新科技和跨局處合作為核心，打造「健康老化、幸福共好」的智慧城市藍圖。從榮獲「AI應用卓越獎」、「全國藥政考核六項大獎」，到全國首創的「送藥到府系統」，南投縣政府以具體行動翻轉高齡照護樣貌，讓幸福從科技開始蔓延。

▲財訊AI卓越獎。（圖／南投縣政府衛生局提供）

AI智慧應用 打造科技溫度的幸福南投

南投縣政府在《財訊雙週刊》主辦之「2025智慧城市大調查」中榮獲「AI應用卓越獎」及2025第五屆TSAA台灣永續行動獎(銀級)，展現縣府推動智慧治理的卓越成果。許淑華縣長表示，縣府以「科技助力、幸福南投」為施政主軸，將AI技術導入健康照護、長照服務與民眾生活應用，讓科技不僅服務城市，更走入鄉鎮與部落，成為貼近民眾的智慧夥伴。

▲TSAA-合照。（圖／南投縣政府衛生局提供）

「南投縣政府健康樂活LINE@」整合生理量測、異常關懷、線上掛號、心理健康、長照一點通及送藥到府申請等服務，讓健康照護走進日常生活，打造24小時不打烊的健康守護網，截至114月10月31日止本縣已有4,836人次完成加入好友，累計量測人次達226萬2,150人次，788萬906項次。

▲TSAA獎盃。（圖／南投縣政府衛生局提供）

▲財訊AI卓越獎獎狀。（圖／南投縣政府衛生局提供）

全國首創！送藥到府 系統上線

為了讓長輩「在地健康老化」、偏鄉民眾「用藥無礙」，南投縣政府於114年5月啟用全國首創的「送藥到府線上申請系統」。由衛生局與計畫處跨局處合作，導入社政及地理資訊系統，凡設籍本縣「65歲(原住民年滿55歲)以上獨居者」或「75歲(原住民年滿65歲)以上身心障礙者」，皆可透過線上免費申請，由藥師親自送藥到府並提供用藥指導。

▲系統啟用大合照。（圖／南投縣政府衛生局提供）

此服務更是全國唯一涵蓋原鄉地區的送藥計畫，截至10月底止累計服務5,111人次，其中仁愛、信義、魚池等原鄉地區服務人次已超過600人次，讓偏鄉長輩不再為拿藥奔波。許多長輩感動表示：「現在藥師上山來服務，我就安心了。」這句話正是南投「數位治理」最有溫度的註解。

全國唯一藥政考核六獎肯定 用專業守護健康

南投縣衛生局在「113年全國藥政考核」中表現卓越，榮獲六項大獎，為全國唯一獲此殊榮的縣市，獎項包括：

中藥違規查處卓越獎、藥事照護服務楷模獎、中藥(材)抽驗得力獎、中藥材包裝標示績優獎、中藥稽查績優獎與藥局無障礙環境進步獎。

這些榮耀來自縣府團隊與縣內藥師公會、藥劑生公會、中藥商及醫療器材業者的共同努力。衛生局團隊秉持「守護縣民健康、確保用藥安全」的使命，讓藥政業務從管理走向服務、從制度走向關懷。

▲6項大獎合照。（圖／南投縣政府衛生局提供）

高齡友善＋智慧永續 南投以行動翻轉未來

南投縣近年於「臺灣健康城市暨高齡友善城市獎」中，以《翻轉老化 樂齡宜居南投》勇奪「縣市組－卓越獎」，為全國唯一獲獎縣市。縣府秉持「健康融入所有政策」（Health in All Policies）的理念，整合各局處資源，從交通、觀光、文化到長照服務，打造全齡宜居、健康永續的幸福城市。

結語：從科技出發 讓幸福回家

在南投，科技不只是冷冰冰的系統，而是一種充滿人性的關懷。

從AI智慧應用、藥政卓越，到送藥到府與健康雲平台，南投縣政府以創新行動實踐「智慧照護、高齡友善、健康永續」的價值。

未來，南投將持續以「科技助力、幸福南投」為願景，讓每一位縣民——無論年齡、地區——都能安心生活、健康老化、幸福共好。（南投縣政府衛生局廣告）