以空襲加薩傷亡慘重 停火協議搖搖欲墜

記者賴名倫／綜合報導

卡達「半島電視臺」（Al Jazeera）報導，以色列空軍19日起空襲加薩地區，釀成嚴重傷亡；儘管武裝組織哈瑪斯批評此舉宛若「屠殺」，不過以軍強調是基於部隊遭襲而發起反擊；但這次衝突也再次重創已搖搖欲墜的停火協議。

以哈互指違反停火協議 衝突升級

以色列軍方表示，由於加薩南部汗尤尼斯市的以軍部隊19日突然遭遇襲擊，明顯違反停火協議，因此也於19日夜間至20日清晨，鎖定哈瑪斯指揮官所在據點發動空襲；而哈瑪斯治下的加薩民防機構則聲稱，以軍擊中汗尤尼斯市郊難民收容區，以及北部加薩市另一棟建築，並造成8名婦女與12名孩童在內共33人死亡，因此指控以軍涉嫌違反協議並「升級衝突」；以軍21日則宣布，哈瑪斯海軍指揮官沙馬拉（Abdallah Abu Shamala）與另一位高階幹部穆斯塔法（Mustafa）均遭擊斃，足以有效削弱潛在威脅。

以軍近期雖根據第1階段停火協議，在加薩走廊人為劃定的「黃線」以東區域駐軍監控哈瑪斯動態；但因多處地點並未畫設邊界標誌，導致許多民眾在重返家園時可能誤入禁區而遭遇生命風險；《以色列時報》則說，哈瑪斯武裝分子近日持續滲透市區，與以軍發生零星交戰，因此以軍前線指揮官宣示將發起堅定反擊、澈底消滅潛在威脅。

美續磋商 盼提解除武裝與撤離方案

此外，以軍21日也再度空襲加薩南部拉法市的地下隧道出口，一舉擊斃5名武裝分子；由於當地估計仍有約200名哈瑪斯成員藏匿，因此目前美國仍持續與以方磋商，希冀提出解除該批成員武裝與撤離方案，藉此敦促以哈達成第二階段停火協議。

以軍19日起再度空襲加薩，釀成嚴重傷亡；勢將再度衝擊搖搖欲墜的第一階段停火協議。圖為當地飽經戰火摧殘的市區一景。（達志影像／路透社）

以軍部隊目前仍在加薩走廊「黃線」以東駐紮；也使雙方不可避免爆發零星衝突。（達志影像／美聯社）