以空襲加薩 控哈瑪斯違反協議

記者賴韋廷／綜合報導

以色列總理尼坦雅胡28日以哈瑪斯多次違反停火協議為由，下令以色列國防軍（IDF）對加薩地區展開空襲；哈瑪斯表示，空襲造成至少30人傷亡，決定延後移交人質遺體。這項發展也再次考驗以哈脆弱的停火協議。

拉法發生交火 人質遺體移交再度延後

以色列與哈瑪斯28日稍早在加薩南部拉法地區交火，以軍稱1名士兵遭受襲擊而喪生。此外，以方公布影像，指控哈瑪斯在負責人質遺體移交的紅十字會人員抵達前，將包裹白布的遺體埋入土裡，待人員抵達後再挖出，「偽造」人質遺體挖掘過程，明顯違反停火協議，因此尼坦雅胡指示「立即對加薩地區展開強力打擊」。

廣告 廣告

哈瑪斯否認並認為以國應為拉法的攻擊行動負責，強調仍致力遵守協議內容。但在以軍重啟攻勢後，哈瑪斯旗下武裝團體「艾茲丁‧卡薩姆旅」也宣布，延後原訂28日移交1具人質遺體的計畫，並反控以國違反停火，且妨礙搜尋與挖掘工作，耽誤回收遺體工作。

這項由美國總統川普促成的停火協議已岌岌可危，但正在亞洲訪問的川普堅稱「沒有任何事」會危及已達成的停火協議，並稱若以色列士兵成為攻擊目標，「應該反擊」。美國副總統范斯29日也說，總統已在中東實現歷史性的和平，但「不代表不會有零星衝突」。不過，以國在空襲結束、並已對違反停火協議的行為作出回應後，隨即宣布恢復實施停火協議。

以色列指控哈瑪斯違反停火協議，28日對加薩重啟空襲。（達志影像／歐新社）