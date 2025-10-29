以空襲加薩 控哈瑪斯違反協議
記者賴韋廷／綜合報導
以色列總理尼坦雅胡28日以哈瑪斯多次違反停火協議為由，下令以色列國防軍（IDF）對加薩地區展開空襲；哈瑪斯表示，空襲造成至少30人傷亡，決定延後移交人質遺體。這項發展也再次考驗以哈脆弱的停火協議。
拉法發生交火 人質遺體移交再度延後
以色列與哈瑪斯28日稍早在加薩南部拉法地區交火，以軍稱1名士兵遭受襲擊而喪生。此外，以方公布影像，指控哈瑪斯在負責人質遺體移交的紅十字會人員抵達前，將包裹白布的遺體埋入土裡，待人員抵達後再挖出，「偽造」人質遺體挖掘過程，明顯違反停火協議，因此尼坦雅胡指示「立即對加薩地區展開強力打擊」。
哈瑪斯否認並認為以國應為拉法的攻擊行動負責，強調仍致力遵守協議內容。但在以軍重啟攻勢後，哈瑪斯旗下武裝團體「艾茲丁‧卡薩姆旅」也宣布，延後原訂28日移交1具人質遺體的計畫，並反控以國違反停火，且妨礙搜尋與挖掘工作，耽誤回收遺體工作。
這項由美國總統川普促成的停火協議已岌岌可危，但正在亞洲訪問的川普堅稱「沒有任何事」會危及已達成的停火協議，並稱若以色列士兵成為攻擊目標，「應該反擊」。美國副總統范斯29日也說，總統已在中東實現歷史性的和平，但「不代表不會有零星衝突」。不過，以國在空襲結束、並已對違反停火協議的行為作出回應後，隨即宣布恢復實施停火協議。
以色列指控哈瑪斯違反停火協議，28日對加薩重啟空襲。（達志影像／歐新社）
其他人也在看
中國立案查沈伯洋 外交部：長臂管轄製造寒蟬效應
（中央社記者楊堯茹台北29日電）中國發布公告立案偵查民進黨立委沈伯洋，外交部最新報告指出，中方此舉是進行跨境鎮壓與長臂管轄，不僅嚴重踐踏人權，製造政治「寒蟬效應」，並進一步破壞兩岸關係，坐實中國就是「麻煩製造者」。中央社 ・ 1 天前
【出席APEC峰會】川普再晤李在明 承諾兩韓和平
記者施欣妤／綜合報導 美國總統川普29日抵達亞洲行最後一站南韓，在亞太經濟合作會議（APEC）峰會發表演說，並與南韓總統李在明展開2個月內的第2次會談。川普讚青年日報 ・ 1 天前
賴清德：防疫不能有僥倖心理
身兼黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會表示，第一線執行單位對非洲豬瘟防疫不容掉以輕心，也不能有僥倖心理。這番話被質疑意指...聯合新聞網 ・ 17 小時前
以色列指責哈瑪斯「偽造人質遺體」 對加薩發動新一輪攻擊釀20死
根據《CNN》的報導，以色列總理納坦雅胡辦公室28日發表聲明指出，總理已指示軍方「立即對加薩走廊實施強力打擊」。一名美國官員向《CNN》證實，美方已接獲以色列即將採取軍事行動的通知。以軍消息人士表示，哈瑪斯武裝人員當日襲擊了位於「黃線」以東的以色列軍隊陣地。該區...CTWANT ・ 1 天前
製作福慧紅包 靜思家風薪火傳
慈濟人的「台北起家厝」、慈濟台北舊分會，目前每天都有志工前往製作2026年福慧紅包。日前，兩位靜思精舍法師來關懷並表達感恩之意，親自示範製作技巧，也分享其中的體悟。穩重的力量，做中學。靜思精舍德柏...大愛電視 ・ 17 小時前
南亞戰雲密布！巴基斯坦防長威脅摧毀阿富汗塔利班 「把他們趕回山洞躲藏」
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導南亞戰雲逐漸密布！巴基斯坦與阿富汗塔利班政權近期在土耳其伊斯坦堡談判破裂後，巴基斯坦國防部長阿夕夫（KhawajaAsif）今...FTNN新聞網 ・ 1 天前
日潛艦「雲龍號」首泊靠岩國基地
記者廖子杰／綜合報導 日本海上自衛隊蒼龍級柴電潛艦「雲龍號」（SS-502），27日首度泊靠駐日美軍岩國基地，進行後勤補給訓練，強化美日作業互通性與聯戰能量。青年日報 ・ 1 天前
「假日輕急症中心」11／2上路 地點一次看
[NOWnews今日新聞]為解決急診壅塞，衛福部於11月啟動「假日輕急症中心（UCC）」試辦計畫，其中以六都先行，共13處據點，包括台北市部分以聯合醫院林森院區、中醫昆明院區等；新北市恩樺醫院、桃園市...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
荷蘭提前大選登場 「荷蘭川普」或再現勝選結果
荷蘭今天(29日)將舉行提前大選投票，這項選舉被視為檢驗歐洲極右勢力實力的試金石。極右政黨近年來在歐洲各地的聲勢迅速壯大。 民調顯示，持反移民、反伊斯蘭立場的懷爾德斯(Geert Wilders)有望再次帶領其極右翼政黨自由黨(PVV)重現兩年前的驚人勝選結果。 但由於仍有半數選民尚未決定投票意向，選舉結果仍難以預測。其他幾個政黨近日與自由黨的差距也在縮小中。 荷蘭萊頓大學(Leiden University)政治學教授蘭格(Sarah de Lange)告訴法新社：「現在根本無法判斷誰會贏得大選，因為有4個政黨不分軒輊。」她補充說：「此外，超過50%的荷蘭選民仍未決定投票意向。」 但幾乎可以肯定的是：無論選舉結果如何，懷爾德斯都不會成為首相。 懷爾德斯先前因移民問題引發的爭執導致聯合政府垮台。他並帶領自由黨退出4黨聯合政府，從而引發這次大選。 荷蘭所有主流政黨都已排除再次與他合作的可能性，認為他不可靠或其觀點太過激進。 這個歐盟第五大經濟體的政治勢力碎片化，意味著沒有一個政黨能單獨取得執政所需的76個席次，因此達成共識，組成聯合政府至關重要。 有時也被稱為「荷蘭川普」的懷爾德斯在選前中央廣播電台 ・ 1 天前
斥資1300萬！台南麻五市場改善完工 助麻四攤商搬遷
台南市為提供麻豆市四市場攤商搬遷及穩定營運的配套，市府向經濟部爭取補助1300萬元完成「麻豆市五公有零售市場攤鋪位及地坪改善工程」，購物環境更優質，完工啟用後，將成為攤商安置與地方經濟再發展的重要據點。南市經發局表示，麻豆市四公有零售市場，因建物老舊、鋼筋裸露危及公共安全，經本府公告自103年4月1自由時報 ・ 16 小時前
中國2女擅闖高登島軍事管制區採貝 連檢起訴今年第4起非法登島
中國2名盧姓與陳姓女子10月14日晚間，搭乘不詳船隻越界進入連江縣北竿鄉高登島軍事管制區採貝，遭海巡人員當場查獲移送連江地檢署偵辦，檢方今（28日）偵結依違反兩岸條例起訴，也是今年第4度起訴中國籍人士非法入境馬祖地區案件。鏡新聞 ・ 1 天前
新北關懷據點缺飯 陳啟能批市府：蘆洲20萬人無醫院
（記者陳志仁／新北報導）新北市議員陳啟能今（29）日在議會總質詢中指出，市府明年度新增388億元預算，但基層最 […]引新聞 ・ 1 天前
川習會前夕 中國恢復購買美國大豆
（中央社台北29日電）路透社今天引述消息報導，中國國企中糧集團購買了3批美國大豆，是中國在美國今年大豆收成季中的首次採購，此次採購正值美國總統川普與中國國家主席習近平30日舉行峰會前夕。中央社 ・ 1 天前
美日防長東京會談 深化同盟防衛
記者廖子杰／綜合報導 美國國防部（戰爭部）部長赫格塞斯，29日與日本防衛大臣小泉進次郎在東京會談，重申持續加強安全保障合作、鞏固美日同盟關係，攜手應對俄羅斯、青年日報 ・ 1 天前
台中非洲豬瘟疫調仍待釐清 中央組10人疫調團協助調查
非洲豬瘟中央災害應變中心今（29）日下午召開記者會指出，經專家會議討論，決議組成共10人的中央疫調團，協助台中市府完成疫調報告未竟之處、盡速釐清相關疑點。農業部則指出，接獲2養豬場回報豬隻「異常死亡」，但初篩結果均為非洲豬瘟陰性。公視新聞網 ・ 1 天前
以色列重啟空襲加薩至少20死 控哈瑪斯違反停火且「假造」人質遺體移交
以色列週二（10/28）在加薩地帶再度發動空襲，造成至少 20 人死亡。此前以軍指控哈瑪斯違反由美國斡旋的停火協議，且「偽造」發現一具人質遺體的過程。此舉再次考驗由美國總統川普促成的脆弱停火協議。太報 ・ 1 天前
《政治》美濃大峽谷案 女地主收押 夫拒捕送醫
【時報-台北電】橋頭地檢署偵辦高雄「美濃大峽谷」盜採案，掌握涉案女地主石麗君及丈夫巫清文，疑涉嫌花上千萬元雇工開挖盜採的新事證，27日指揮調查局「回馬槍」二度搜索、拘提石、巫2人，檢方複訊後，因石女對於異常金流交代不清，28日以石女涉犯《組織犯罪條例》、《廢棄物清理法》等罪嫌疑重大，且與共犯有勾串之虞，當庭逮捕，並聲押禁見獲准。 至於石女丈夫巫清文，在調查官拘提時疑拒捕，藉故躲在頂樓鴿舍喝下不明藍色液體，被送醫急救，目前在加護病房觀察。檢調將等巫男出院，再傳喚他到案說明。 石麗君原為無黨籍高雄市議員朱信強特助，在立委柯志恩揭發「美濃大峽谷」盜採案後，石女一度以議員特助身分，陪同柯到現場會勘，後來石被爆出也是地主之一，朱隨即將她開除。 據指出，石去年購入美濃成功段470、470-1地號農地，開挖6公尺深坑洞，遭高市府裁罰100萬元；今年1月坑洞擴大，9月更回填成廢棄物小山丘，嚴重破壞環境。 橋檢9月14日以涉嫌在美濃地區非法盜採土石，造成地景嚴重破壞為由，將石、巫及王姓承租人等4人傳喚到案，複訊後諭知石女100萬元、巫男80萬元交保，另王男等2人遭聲押禁見獲准。 但專案小組持續追查發現，時報資訊 ・ 16 小時前
中國特定熱軋扁軋鋼品、啤酒反傾銷案 經濟部認定造成國內產業實質損害
經濟部今(29)日召開貿易救濟審議會，會中就我國對中國大陸特定熱軋扁軋鋼品及啤酒2件反傾銷案之產業損害最後調查結果進行審議，均認定國內產業遭受實質損害。太報 ・ 1 天前
書香搞怪 林口李科永紀念圖書館辦「書中人物變裝趴」 邀親子玩閱讀
(記者謝政儒綜合報導)迎接萬聖節，新北市林口李科永紀念圖書館特別推出「書中人物變裝趴」，邀請社區親子10月31日(五)晚上裝扮成最喜歡的書中角色，到圖書館感受充滿書香氣息的萬聖節。為推廣家...自立晚報 ・ 22 小時前
嚴重貧血診斷出癌症 醫：女性貧血應積極找病因
（中央社記者林巧璉高雄30日電）一名44歲女性嚴重貧血卻拒絕檢查，16個月後因外傷意外發現大腸癌已肝轉移；高雄市立聯合醫院癌症中心主任陳苓萍指出，癌症年輕化趨勢，如何與拒絕檢查的病人有效溝通是關鍵。中央社 ・ 14 小時前