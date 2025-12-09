以空襲黎南 停火協議再受考驗

記者施欣妤／綜合報導

「半島電視臺」報導，以色列8日對黎巴嫩南部發動多起空襲，造成多數民宅受損；外界憂心，可能危及以色列與黎巴嫩去年11月，在美、法國斡旋下達成的停火協議。

以色列軍方在「X」發文證實，對黎國南部真主黨相關多處設施發動攻擊行動，尤其鎖定其精英作戰部隊拉德萬部隊據點。黎巴嫩國家通訊社（NNA）8日晚間也證實，以軍戰機「分多次」空襲南部多處地區，目前尚未傳出人員傷亡消息。

以色列與黎巴嫩在美、法斡旋下，2024年11月底達成停火協議，結束以色列與黎巴嫩真主黨之間長達14個月的衝突。儘管如此，以色列仍多次對黎南發動攻擊，宣稱鎖定真主黨目標，並指控黎國政府未盡力執行解除真主黨武裝的工作。外界憂心以色列新一波攻勢，將進一步動搖雙方停火協議。

本月3日，黎巴嫩和以色列文官代表甫在貝魯特，舉行數十年來首次直接會談，美國的黎巴嫩問題特使歐塔加斯也出席見證。停火以來，美國持續推動以黎直接對話，盼穩定中東局勢，並進一步削弱伊朗支持的真主黨勢力。

以色列空襲黎巴嫩南部，危及2國停火協議。圖為黎南的黎巴嫩武裝部隊人員。（達志影像／路透社資料照片）