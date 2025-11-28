以空間凝鍊，三宅皆詩的豪宅美學

編輯 Michelle｜圖片提供 星葉室內裝修設計

在高端住宅的語境中，設計不只是美感，更是生活方式的體現。本次由星葉設計操刀的三個作品，分別以「弧線與奢石」、「莫內日出」、「郵輪視角」展開三篇獨具個性的豪邸敘事。從格局重塑、材質選配到光影掌控，每一案都以精準的比例與情緒鋪陳，打造住者的專屬舞台。三宅三風景，既獨立成章，也共同描繪出星葉設計對美學與生活質地的極致追求。



Project 1

弧線、奢石與光影共譜的現代豪邸

坐落於桃園108坪的精品宅邸，以柔和日光與大面景框展開生活序章。設計團隊先回應屋主夫妻對「雙主臥」的需求，打造如五星酒店般的睡眠配置，再以長型格局串連生活美學與機能動線，並讓屋主精選的軟裝成為空間焦點，使住宅在優雅與實用間取得恰到好處的平衡。



入室端景以深棕、墨黑、苔綠交織的「百達翡麗」奢石揭開視覺張力，奔流紋理宛如凝結的熔岩，展現天然石材的藝術感。U型玄關動線隱去鞋間機能，讓動線更自由並減少落塵外散。公領域採全然開放式設計，客廳選用「天使之心」透光石材電視牆，藉由LED光源切換情境，營造截然不同的光影氛圍；餐廳以弧形苔綠大圓桌作為場域主角，色彩向客廳茶几延伸，呼應輕奢且理性的美感邏輯。多功能室配置下掀床，以彈性機能滿足長輩來訪需求；全室導入AI智能系統，讓燈光、空調與家電聯動運作，則形塑便利高效的未來生活。



廣告 廣告

Project 2

以莫內《印象·日出》策展百坪豪邸，開啟城市藝廊式生活

擁攬城市景觀的123坪豪邸，被形塑為一家五口的私人藝廊。設計團隊以屋主珍藏藝術與莫內名作《印象·日出》為靈感，將光與色的語彙注入空間，使家的每個角落都成為流動的藝術畫面。踏入玄關，Tiffany藍奢石奠定迎賓基調，穹頂天花與宮廷式水晶吊燈交織柔亮光影，猶如步入奧塞美術館，開啟回家儀式。



公領域採開放式配置，串連客廳、餐廳、中島與琴房。琴房以長虹玻璃作為可調式隔間，讓生活場景能隨家庭需求轉換；天花以細緻弧線延展，如將琴音律動引入視線與光影之中。客廳電視牆以深色天然石材打造視覺焦點，壁爐增添溫度，側邊策展端景則讓屋主可自由陳列心愛收藏，使場域在日常與藝術之間自由切換。



備餐區以黑白大理石點綴，水晶吊燈聚焦視線，整體形成兼具典雅與個性的生活沙龍。主臥以精品級櫃體與更衣室建構女主人嚮往的儀式感；衛浴引入窗景與光影折射，讓每一次沐浴都宛如漫遊塞納河畔的浪漫時刻。



Project 3

以郵輪視角打造河岸豪邸，航行於日常的輕奢旅程

事業有成的屋主，希望在新北三重開啟理想生活的下一章，因此在毛胚階段便邀請星葉設計操刀，以「郵輪」為構想重塑格局，打造兼具隱私、舒適與輕奢質感的河景宅。



公領域以開放式配置串接客廳、餐廳、廚房與吧台，展開如船艙般流暢的水平視野。大片落地窗引入河景，白日靜謐遼闊，夜幕則是車流與燈火交織的迷人畫面，使自然與室內相互融合，形成日夜皆動人的景序。安格拉珍珠石砌築的電視牆，連袂綿延窗外景觀，而側邊橘面襯底端景櫃則象徵航程中的熱烈與活力，與百達翡麗質製成桌面、Minotti Conner沙發共同構築波瀾與細膩交織的航行美學。



設計師以木質門片巧妙隱藏私領域入口與收納，維持立面俐落度，也延續公區的沉穩節奏；吧台則成為屋主日常放鬆的小據點，不論輕食或小酌都能自在愜意。



私領域配置三間套房，以木質、皮革與金屬形塑低調奢華；主臥延伸「海景甲板」意象，衛浴的大面窗景讓泡湯彷彿漂浮於河岸之上。整體空間結合景觀、美學與機能，成為屋主專屬的「私人郵輪」，日常即旅程。



星葉室內裝修設計／林峰安、Lynn

地址：台北市松山區民生東路五段69巷4弄15號1樓

電話：02-27465228

Email：service@s-l.com.tw

網站：https://s-l.com.tw/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>星葉室內裝修設計

立即聯絡>>>星葉室內裝修設計