以穿山甲保育為核心意象 台南龍崎惡地共生市集週六登場

〔記者吳俊鋒／台南報導〕由台南社大結合各單位辦理的惡地小農共生市集，本週六在龍崎區登場，以保育「穿山甲」為核心意象，精彩呈現泥岩的自然、人文與產業，邀請各界共襄盛舉。

以「惡地『穿』越」為題的小農共生市集，本月24日下午在龍崎區牛埔里的清水寺前登場，當天也有特色手作竹炮為活動揭開序幕，藉由復古的傳統形式熱鬧慶祝。

活動以當地信仰中心的清水寺為據點，且就迎取材，運用最天然的竹子，搭設成市集攤位的構造，凸顯在地性。

另以保育類的「穿山甲」為核心意象，結合在地小農市集、社區表演與歷史老照片，帶領民眾走進西南泥岩惡地的人文與生態現場。

主辦單位希望以穿山甲行動的身影，象徵土地的堅韌、物種的求生與社區之間的緊密連結。

現場也安排清水寺導覽，以及舞蹈團、熱音社的表演節目，讓民眾感受廟埕與社區活動的多元可能。

當天也有龍崎知名的鹹飯，以及土雞湯等試吃活動，讓大家除了看表演、逛市集之外，也能品嘗到在地的風味美食。

台南社大、南關社大協助活動進行，而在地龍興社區發展協會、台南市地質公園協會，以及與西南泥岩惡地相關的惡地農夫工作室、馬頭山自然人文協會、左鎮公館社區發展協會等單位共同擺攤，結合特色農產、創意料理、文化工藝與生態教育。

龍崎區的公所與農會、市府動保處、林保署嘉義分署、成大惡地協作USR，以及屏科技大食蟻研究室等各單位也有擺攤，推行在地社區、生態保育並行發展的倡議活動。

​主辦單位也呼籲民眾自備環保餐具與購物袋，以實際行動支持減塑、愛地球，並透過支持友善環境耕作與在地小農產品，為生態永續注入力量。

