以竹為光點亮淺山DNA 黃偉哲邀民眾走進2026左鎮燈會感受淺山之美

記者許旗成/台南報導

邁入第三年的「2026左鎮燈會」自今（31）日起至3月8日，在左鎮蔗埕公園、老街及化石園區登場，今年以「以竹為光，點亮淺山DNA」為策展主軸，結合竹工藝、燈光藝術與社區共創，打造全台少見、以竹為核心的永續特色燈會，展現左鎮淺山地區獨有的自然與人文風貌。台南市副市長姜淋煌今日傍晚特別代表市長黃偉哲出席開幕啟燈。

黃偉哲表示，市府持續支持各區發展具高度地方辨識度的節慶活動，期盼透過燈會行銷左鎮，帶動淺山地區觀光發展，邀請民眾走進左鎮，在溫潤竹光中感受淺山文化的深度與魅力。

姜淋煌致詞時表示，黃偉哲市長特別指示在過年期間要多營造各區的年節氛圍。這項活動讓遊客不論白天或夜晚造訪，都能細細品味左鎮豐富的自然生態與深厚的人文底蘊。而燈會以在地竹材為主要創作媒材，不僅展現地方特色，也傳達與自然共生、永續發展的理念。

左鎮燈會自2024年首屆舉辦以來，即由地方居民、青年與公部門共同投入，逐步形塑「竹燈會」的獨特定位。本屆燈會以「淺山DNA」為概念，將山巒、植物、動物與居民生活記憶視為土地長時間累積的文化紋理，透過竹編結構與光影設計，呈現宛如夜間生命旅程的藝術展演。

燈會共規劃五大展區，串聯左鎮老街、蔗埕及化石園區等重要生活場域，展出《竹影月脈》、《竹築方陣》、《竹浪雲煙》及主燈《一馬平川・迎新春》等大型裝置作品，並融入穿山甲、雲海等淺山生態意象及西拉雅文化元素，展現左鎮多元而厚實的文化層次。

「以竹為光，點亮淺山DNA」象徵左鎮居民與土地長期累積的生活記憶與文化精神，透過社區參與與藝術共創，將淺山地形、農村聚落與在地故事融入燈區設計，期盼民眾在賞燈的同時，更能深入認識左鎮的人文溫度。

今日活動包括立委郭國文、立委陳亭妃辦公室代表、各議員服務處代表，以及台灣之光王建民皆到場共襄盛舉。