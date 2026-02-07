以筆墨寄寓家國情懷 用古琴連結兩岸心脈 退役少將高寧松題詞

退役少將高寧松為「一脈襄承·兩岸共琴」音樂會題詞。

▲退役少將高寧松為「一脈襄承·兩岸共琴」音樂會題詞。

在紀念孫中山先生誕辰160週年之際，退役少將、新北市五股鄉社區發展協會理事長高寧松將軍應邀為兩岸線上古琴音樂會題寫書法作品「一脈襄承·兩岸共琴」，以飽含深情的筆墨，表達對中華文化傳承的堅守與兩岸和平發展的美好祝願。

高寧松，戎馬生涯四十載，從陸軍到國防體系歷任多項職務，始終秉持保家衛國之志。退役後，他長期致力於地方文化建設與公益事業，不僅傾力推動眷村文化保存，更曾捐贈千餘件珍貴軍事文物成立文史館，展現對民族歷史的深厚情感與文化擔當。此次揮毫題詞，正是其「以文化人、以藝通心」理念的延續。

廣告 廣告

「一脈襄承·兩岸共琴」八個大字，力透紙背，氣韻生動。據悉，該主題蘊含三重深意：「一脈」象徵兩岸同根同源的文化血脈與歷史連續性，承載著以孫中山先生「振興中華」精神為紐帶的民族記憶；「襄承」既寓「協力傳承」之意，又巧妙呼應北宋名臣蔡襄珍藏「襄琴」之千年佳話，寄託兩岸共同擔當文化傳承責任的期許；「共琴」諧音「共情」，以古琴這一最古老的絲絃樂器為媒介，期許通過清微淡遠的琴音，超越言語隔閡，實現兩岸同胞的情感共鳴。

高將軍表示，古琴是中華雅文化的瑰寶，孫中山先生是兩岸共同敬仰的民族先行者。在當前兩岸關係複雜嚴峻的背景下，更需要回歸文化根脈，從歷史深處汲取智慧。他期待這場以紀念孫中山先生為主軸、以「蔡系古琴」為載體音樂盛會，能夠成為連結兩岸民心、增進互信的橋樑，讓「一脈襄承」不僅是歷史的迴響，更是未來的行動。

據了解，本次線上古琴音樂會將匯集兩岸琴家，以「蔡系古琴」等珍貴文物為引，通過網絡連線方式共奏千古絕響，以此緬懷孫中山先生的歷史功績，弘揚中華優秀傳統文化。