以筆會友、以墨傳心 味丹杯全國書法暨篆刻比賽盛大登場

【民眾網諸葛志一臺中報導】味丹文教基金會主辦的「第七屆味丹杯全國書法暨篆刻比賽」，15日在弘光科技大學隆重登場，活動吸引全國各地書法愛好者踴躍報名，有2000多名好手報名參賽。現場千人同時書寫篆刻，參賽組別橫跨國小、國中、高中、大學及社會人士，參賽者年齡橫跨 8 歲至 84 歲，跨越世代同台揮毫，充分展現書法藝術在不同年齡層間的傳承與活力，是中部最大的書法活動盛事。

味丹文教基金會指出，本屆比賽延續基金會長年推廣書法教育的初衷「傳承文化．翰墨生香」；期盼透過比賽的形式，激發民眾對書法藝術的熱情，讓「執筆之間的專注與寧靜」重新走入生活之中。

《圖說》「第七屆味丹杯全國書法暨篆刻比賽」吸引全國各地2000多名好手報名參賽，現場千人同時書寫篆刻。

味丹文教基金會董事長楊辰文表示，書法不僅是一項傳統技藝，更是一種心靈修養與文化底蘊的展現；在AI科技快速變動的時代，能靜心書寫、體會文字之美，正是最珍貴的文化力量。味丹文教基金會自創立以來，長期投入社會公益與學術文化推廣，秉持著創辦人楊深波先生的精神，取之社會、用之社會，創辦人深信秉持謙和的心，不斷學習，並回饋社會是企業永續經營的不二法門。

味丹文教基金會傳承這份精神，經營層回饋鄉里也是不遺餘力，響應支持在地文化，除每年定期捐助沙鹿深波圖書館閱讀建設，響應台中市政府文化局城市閱讀計畫，讓更多的人一起來感受閱讀及書藝的美好與力量。今年味丹文教基金會更榮獲國家圖書館頒發『社會服務獎』，肯定基金會一路的堅持，用濃濃的味丹人情味灌注台灣土地。

楊辰文表示，今年的比賽作品水準整齊，參賽者風格多元，從童真活潑的楷書，到沉穩老練的行草，皆展現出書法藝術的多樣魅力；感受墨韻之美，進一步推動在地文化的傳承與發展。

味丹文教基金會期盼透過連續七屆的辦理，能讓書法教育在校園與社會間持續扎根，讓更多人從書寫中找到心靜與美感，並以實際行動支持本土文化的永續發展。楊辰文董事長認為：「我們舉辦全國書法比賽，不僅是鼓勵技藝交流，更希望讓書法成為連結世代、凝聚人心的橋樑。」

楊辰文董事長強調，主辦單位誠摯感謝各界的熱情參與與支持，並期待明年再度以書會友，讓中華書藝在現代生活中繼續閃耀光采。