以策略驅動設計 時方品牌顧問勇奪台灣金星設計獎5項大獎

記者/李明真報導

專注品牌策略與商業設計的時方品牌顧問公司，今年11月於台灣金星設計獎勇奪五項大獎，包含四項執行類獎項與「年度最佳公司獎」，展現策略與設計整合的全方位能量。

時方品牌顧問公司總監張凱翔表示，公司成立五年多來始終希望挑戰國內重要設計獎項，但過去認為時機未到而暫緩參賽。近兩年隨著客戶層級與專案成熟度提升，團隊在今年正式參賽便獲得佳績，這不僅是榮耀，更是對公司發展方向的肯定。

時方品牌顧問總監張凱翔（中）率領團隊於金星設計獎典禮現場合影，首次參賽即橫掃五項大獎。圖/時方品牌顧問提供

評審高度評價：在商業與視覺之間找到平衡

時方受到金星設計獎評審的讚賞，認為它雖然定位為設計公司，但真正強項在於能為企業創造可使用、可落地的行銷價值。使得作品兼具美感與商業意義，能協助客戶在市場上獲得關注與提升競爭力。評審主委更在會後向團隊鼓勵，表示時方是今年少數能同時掌握視覺創意與商業邏輯的團隊，突破一般商業設計較難得獎的限制，再次證明其專業實力。

廣告 廣告

時方品牌顧問此次囊括識別設計金獎與年度最佳公司獎，以深度策略思維與商業導向設計獲得評審高度肯定。圖/時方品牌顧問提供

一條龍品牌策略服務 成就可落地的商業設計

時方最大的競爭優勢在於「先搞懂客戶是誰」，以品牌策略為設計起點。張凱翔指出，團隊從前端定位、溝通流程，到後端視覺產出與行銷落地皆以整合方式執行，確保設計成果能成為企業真正可運用的資產。

此次獲得識別設計金獎的兩件作品，即充分展現其策略深度。其中一件為寵物保健食品品牌，時方透過IP塑造差異化，強調人與寵物平行互動的概念，使新品牌成功突圍。另一件為高爾夫球運動教室專案，團隊以潮流圖像重新翻轉既有的刻板印象，打造年輕、有活力的品牌語彙，成功吸引青少年族群，使高爾夫球這門運動更貼近生活。

時方以潮流視覺語彙重新詮釋高爾夫品牌「元木運動行銷」，賦予運動更貼近年輕世代的品牌定位。圖/時方品牌顧問提供

時方以IP角色打造寵物保健品牌「毛米勾勾」，以平行陪伴、情感互動為核心，塑造兼具親和與差異化的品牌形象。圖/時方品牌顧問提供

從策略到溝通 展現全方位能力

時方品牌顧問之所以能夠贏得知名企業的青睞，在於優秀的溝通與提案能力，以及跟客戶高黏著度互動。時方擅長將抽象的品牌價值、策略方向具體化，並連結商業決策與後續行銷執行，這種清晰思路是許多B2B客戶看重的能力，也能協助企業客戶理解品牌該如何落地。加上時方相當重視舊客戶關係，許多合作從2、3年延伸至5、7年，更常由「客戶介紹客戶」，展現其高度信任與服務能力。

時方為租屋服務品牌「好住理」打造全新識別系統，以親切的角色形象強化品牌信賴感。圖/時方品牌顧問提供

總監張凱翔表示，時方團隊目前正處在最佳狀態，成員擁有策略規劃、視覺圖像設計、溝通協調與插畫等多元技能，能完整支援客戶需求。未來將持續強化「策略驅動設計」的核心價值，結合市場洞察與行銷執行能力，協助更多台灣品牌走向國際。同時也將投入人才培育，讓設計師不僅具備創意能力，更能參與企劃與品牌溝通，成為具有策略思維的新世代設計人才。也歡迎業界先進，點入時方品牌顧問公司官網：https://www.shifang.com.tw/?lang=tw，觀賞更多得獎作品與行銷新知。

更多享民頭條報導

空姐看了都搖頭！5種NG穿搭坐飛機不要穿！

名人時尚穿搭很羨慕嗎？4個高級感穿搭技巧！

格雷系穿搭為什麼爆紅?哪些名人也是愛好者呢?

