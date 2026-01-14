以簡易英語表達情緒 高市河堤國小「SEL×國際教育週」登場

高市河堤國小「SEL×國際教育週—一起閃耀」主題活動登場。 圖：高雄市教育局/提供

[Newtalk新聞] 高雄市河堤國小14日熱鬧舉辦「SEL×國際教育週—一起閃耀(Together We Shine)」主題活動，結合英語學習與社會情緒學習(SEL)，活動現場依據不同年段學生的發展需求，精心設計多元且循序漸進的學習內容，透過遊戲、角色扮演、情境對話與闖關體驗，引導學生學習辨識情緒、表達感受，並在互動中練習傾聽與尊重，讓學生們在「做中學、說中學」的歷程中，不僅提升英語學習動機，更深化對自我與他人的理解。高雄市教育局長吳立森也到場參與，帶領學生們透過闖關遊戲、角色扮演與互動體驗，在歡笑中認識情緒、學會表達、建立自信。

高市府教育局積極整合市府資源，系統性推動各級學校深化「SEL課程」與教學實踐。其中，河堤國小作為高雄市推動社會情緒學習的中心學校，今天舉行「SEL×國際教育週—一起閃耀(Together We Shine)」主題活動，展現高雄市以學生全人發展為核心，引導學生在真實情境中學習表達情緒、理解他人與建立自信，讓品格教育與心理健康教育落實於每日學習之中。

吳立森說，面對快速變遷的社會與多元挑戰，教育不僅要培養學生的學科能力，更應扎根其情緒素養與人際能力，教育局高度重視社會情緒學習在各級學校的推廣，並將SEL視為培養學生全人發展與未來關鍵能力的重要基石。

河堤國小自今年起正式肩負起市級示範與推廣的重任，校長杜昌霖表示，115年開春，學校結合文藻外語大學外語教學系資源，透過簡易英語引導學生表達情緒，並設計闖關活動，讓孩子在輕鬆、有感的學習情境中培養自我覺察與同理他人的能力，充分展現SEL與國際教育融合的實踐成果。

另教育局也將於寒假一開始挹注專案經費，於河堤國小攜手國立台灣師範大學開設「社會情緒學習教師在職進修專長增能學分班」，預計培訓40位對推動SEL具高度熱忱的校長、主任、組長及教師，透過系統化專業進修，強化高雄市校園推動SEL的專業能量與永續發展。吳立森強調「唯有先支持教師、成就教師，才能真正陪伴每一位孩子安心成長、穩健前行。」

文藻外語大學教授陳念霞表示，社會情緒學習是孩子面對未來學習與生活的重要基礎，透過英語學習結合情緒覺察與人際互動，能協助學生在安全、有支持的環境中練習表達自我、理解他人，進而建立自信與良好溝通能力。在「Kind or Unkind?」、「Emotion Charades」、「Compliment Circle」等活動中，學生透過互動體驗學習辨識情緒、表達感受並給予他人正向回饋。

河堤國小教務主任林群峰指出，「Together We Shine」不僅是一句活動口號，更是一種校園文化的實踐，未來學校將持續深化SEL與課程教學的結合，並串聯國際教育、數位學習與閱讀教育，打造溫暖而有支持力的校園環境，陪伴每一位孩子在成長的道路上穩健前行、一起閃耀。

河堤國小家長會會長林素慧表示，河堤國小長期重視學生的品格發展與心理健康，此次透過SEL結合英語與國際教育，讓學習不再只是語言輸入，而是生活實踐，感謝學校與文藻外語大學合作，讓河堤的學生不只是學會英文單字或句型，更能在日常生活中做出善意的選擇，成為懂得關心他人、也能肯定自己的孩子。

「SEL×國際教育週」活動結合英語學習與社會情緒學習。 圖：高雄市教育局/提供

學生們透過闖關遊戲在歡笑中認識情緒、學會表達、建立自信。 圖：高雄市教育局/提供