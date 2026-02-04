以結婚為前提交往！韓國影帝河正宇 認愛小11歲車貞媛

47歲韓國影帝河正宇認愛小11歲女演員車貞媛。（圖／翻攝自IG@__hajungwoo、@ch_amii）





《與神同行》韓國票房影帝河正宇，今（4）日透過經紀公司認愛，對象是小他11歲的女演員車貞媛，雙方表示正以結婚為前提認真交往中。

今年47歲的河正宇，2003年拍攝出道作品《瑪德琳蛋糕》，後續出演《與神同行》、《追擊者》、《B咖大翻身》等多部膾炙人口的電影，也曾執導由自己編劇的喜劇電影《繫緊你的安全帶》。車貞媛則於2012年透過電影《一千零一魘》出道，並參劇《絕對達令》、《怪咖！文主廚》、《她很漂亮》等戲劇拍攝。

事實上，今（4）日下午韓媒才爆出，河正宇將於7月與圈外女友完婚，就連河正宇的父親、資深演員金容建受訪時都開心證實，並感謝各界祝福。不過河正宇隨後澄清，「7月大婚」僅是父親隨口提及的期待，雖曾表示「若要結婚想選在夏天」，但目前未敲定具體婚期。

就在各界以為婚訊是烏龍時，河正宇所屬經紀公司Workhouse Company拋出震撼彈，證實女方身分並非圈外人，而是同為演員的車貞媛，兩人正以結婚為前提認真交往中。

河正宇過去曾在綜藝節目《全知干預視角》中提到，目標是50歲前結婚，且渴望擁有孩子。據韓媒報導，兩人共同朋友透露，河正宇與車貞媛於2020年相識，從演藝圈前後輩發展為戀人關係，「互相依靠了很長時間」，兩人有結婚共識且規劃中，但考量到今年上半年行程滿檔，婚禮較有可能落在年底。



