以經濟手段施壓 白宮下令軍方隔離委內瑞拉石油

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國官員告訴路透社，白宮已下令美軍在至少未來兩個月內，將重點幾乎全放在執行對委內瑞拉石油的「隔離」行動，顯示華府目前更傾向使用經濟而非軍事手段施壓卡拉卡斯當局。

這名官員今天匿名表示：「雖然軍事選項依舊存在，但重點是先透過實施制裁來施加經濟壓力，以達到白宮想要的結果。」

路透社報導，美國對於委內瑞拉的確切目標為何，雖然川普總統在公開場合上一直含糊其辭，但他曾私下向委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施壓，要求他流亡國外。川普22日表示，馬杜洛下台才是明智之舉。

這名官員說：「迄今為止的努力已對馬杜洛施加龐大壓力，各界相信到了（明年）1月下旬，除非委內瑞拉同意對美國做出大幅讓步，否則將面臨經濟災難。」

川普指控這個南美洲國家將毒品大量輸入美國，他的政府多個月來持續轟炸源自南美洲的船隻，聲稱這些船隻載運毒品。許多國家譴責這些攻擊屬於法外處決。

川普也多次威脅將開始轟炸陸地上的毒品基礎設施，並授權中央情報局（CIA）對卡拉卡斯當局進行秘密活動。

本月截至目前，美國海岸防衛隊已在加勒比海攔截兩艘載滿委內瑞拉原油的油輪。在白宮官員今天發表這番言論前，路透社報導指出，美國海岸防衛隊正在等待增援部隊，對一艘名為「貝拉一號」（Bella 1）的受制裁空船執行第3次扣押行動。第一次嘗試扣押行動是在21日展開。

委內瑞拉駐聯合國大使蒙卡達（Samuel Moncada）23日說：「威脅不是來自委內瑞拉，而是來自美國政府。」

白宮官員未詳述軍方將「幾乎完全」專注於攔截委內瑞拉石油的具體意涵。美國軍事部署遍布全球，大多數任務和能力與海上攔截無關。

五角大廈在加勒比海已集結龐大的軍事力量，有超過1萬5000名官兵，其中包括一艘航空母艦、另外11艘軍艦以及10多架F-35飛機。雖然許多資產可用於協助執行制裁，但像戰鬥機等許多資產不適合這項任務。

美國23日告訴聯合國，將「最大限度」實施與執行制裁，以剝奪馬杜洛的資源。

本月早些時候，川普下令對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施「封鎖」（blockade），但白宮官員使用「隔離」（quarantine）一詞，似乎與1962年古巴飛彈危機期間的措辭如出一轍，當時，美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）政府希望避免情勢升級。時任國防部長麥納瑪拉（Robert McNamara）曾在2002年表示：「我們稱之為隔離，因為封鎖是一個帶有戰爭意味的詞彙。」

聯合國專家今天譴責封鎖行動，稱這類使用武力的行為已被認定為「非法武裝侵略」。（編譯：張曉雯）1141225