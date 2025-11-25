以綠為序、擁抱未來的款待藝術 台中福華榮獲 GSTC 飯店認證

以綠為序、擁抱未來的款待藝術，台中福華三十周年前夕，榮獲 GSTC 飯店認證。（圖：台中福華大飯店提供）

台中福華大飯店以「永續光年」為主題，持續深化在地美食文化與藝文交流，更將ESG理念融入營運細節，從能源管理、綠色餐飲、減塑行動到社會公益，讓「款待」不只是服務，更是對環境與城市的溫柔承諾。30週年前夕，台中福華以卓越的永續經營成果，通過 GSTC飯店認證，成為全台少數取得此殊榮的星級飯店。

台中福華表示，GSTC飯店認證，是以全球永續旅遊準則 （GSTC Criteria） 四大支柱為基礎，證實飯店在永續管理、社會經濟、文化資產與環境四大面向，已與國際標準對齊，並為持續升級與優化奠定堅實基礎。此次是由總部位於荷蘭，擁有百年歷史的國際驗證機構 Control Union Certifications（CU）審核與核發。CU是通過全球永續旅遊委員會（GSTC）認證的驗證機構之一，專門為飯店和旅遊業者提供GSTC準則的驗證。該認證由CU依據GSTC標準進行審查，確保企業在永續發展方面的實踐符合國際標準。

台中福華指出，近年來積極推動多項節能與循環措施，以實際行動，邀請旅人選擇一種對環境更友善、對地球更溫柔的旅行方式：包括全面汰換館內照明為高效率節能設備、導入智慧溫控系統，從源頭減少能源消耗；並積極實施廚餘回收再利用機制與循環餐具政策，落實資源循環零廢棄。同時，在餐飲採購上，強化「在地、永續」策略，採用在地小農食材，讓旅客在每一道佳餚中，都能嚐到土地的純粹與季節的共鳴。不僅關懷外部社會，更重視內部夥伴的成長與福祉，致力建立公平友善的工作環境與完善的職涯發展計畫，讓每個員工，都能感受被重視的溫暖與力量，並延伸「藝術即生活」品牌精神，攜手中部在地藝術家展出《蠟筆之華》特展，將永續從環境議題昇華為一種文化厚度的堆疊。

另外，公益行動方面，台中福華主動肩負起社會責任，長期與華山基金會、偏鄉學童公益單位合作，定期舉辦主題式愛心活動並持續投入社會關懷，強化企業公民責任，將台中福華的溫暖擴散至城市每一處角落，持續帶動善的循環。

台中福華表示：永續不僅是企業責任，更是邁向下一個30年的核心信念，未來將持續推動「綠色住宿」及「無塑餐飲」等方案，致力成為台灣永續款待的示範標竿，讓每一次旅程，都能延續綠色的溫度。（寇世菁報導）