以網路或其他無法辨識購買者年齡方式販售酒品者 屬違法可處罰鍰

南投縣政府財政處提醒民眾，依據菸酒管理法第30條第1項規定，酒之販賣，不得以自動販賣機、郵購、電子購物或其他無法辨識購買者年齡等方式為之，若以網路或其他無法辨識購買者年齡方式販售酒品，將依同法處以罰鍰。

南投縣府財政處指出，網路購物方式日漸盛行，民眾利用網路買賣物品，取代傳統購物方式，省時便捷。但依據菸酒管理法第30條第1項規定，酒之販賣，不得以自動販賣機、郵購、電子購物或其他無法辨識購買者年齡等方式為之。違反規定者，依同法第55條規定，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。又依同法第37條規定，酒之廣告或促銷，應明顯標示「禁止酒駕」，並應標示「飲酒過量，有害健康」或其他警語。凡是利用電視、報紙、雜誌、傳單、海報、招牌等或在網路上刊載僅有酒品名稱、圖樣、價格或提供網路訂購、電話、傳真、郵件信箱等足資聯繫之資料都是屬於酒之廣告促銷，違反規定者，依同法第51條規定，處新臺幣三萬元以上五十萬元以下罰鍰。

財政處表示，縣府近來接獲檢舉案件關於個人利用網站拍賣酒品卻未標示警語，以致違反菸酒管理法第30條及第37條規定而被處以罰鍰之案例，因涉案人多出自於好奇，提供資源分享，均非專職販賣酒品業者，受罰的個人雖訴稱不暸解法令規定，但仍須視情節依菸酒管理法規定予以處罰，在此呼籲菸酒業者及個人切勿利用網站銷售酒品，另促銷酒品廣告請務必標示健康警語，以免受罰。民眾如發現不法之菸酒，請勇於提出檢舉，縣府菸酒檢舉專線為049-2243741。