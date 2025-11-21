以線條與光影描繪居所，渲染雙金複層住宅的個性

編輯 TZU｜圖片提供 哩里室內裝修設計有限公司

家的雛形隨著一家四口的生活節奏、品味與期待，逐步被雕琢與推敲。這座住宅不僅玩味線條與光影的魔法，在機能配置與優雅的材質中相互交織，書寫出專屬居者的生活篇章，一舉榮獲 2024 MUSE Design Award — Gold Winner，以及 2024 London Design Award — Gold Winner 兩項國際設計大獎。

光線的延伸與動線的界線

面對原始基地狹長、單面採光、天花板較低的透天先天條件，設計師在一樓公共空間重塑了結構與光影。為了讓陽光延伸至建築底部，設計團隊利用造型天花板創造高低差，藉由高低點的比例協調，在視覺上拉升了空間高度，同時讓光線透過最大化敞開的客廳、餐廳與廚房持續延伸與流動，有效引光入室。

公領域以開放式格局串起客廳、餐廚，但透過鋁框玻璃拉門界定情境，餐敘時能享受親密互動，煮食時能阻隔油煙，日常則保持流動開敞。黑、灰、白色系烘托家中沉穩基調，金屬與鏡面作為低奢點綴，挹注空間細膩質感。線條語彙是整體視覺主角。於客廳電梯立面以兩組不同造型線性飾材，搭配鏡面與鍍鈦飾條，將屋主偏好的線性語言，轉化為富層次的立面；沙發背牆採用系統櫃享有大量收納，並搭配平台與插座設計，提升取用便利性，也形塑視覺穩定軸線。此外，在黑、灰、直線的簡約俐落中，以淡色、圓融曲線柔化其理性，如天花的弧線。

個性與溫度的私領域：四人四色，功能與美感的完美平衡

私領域規劃於上方樓層，二樓配置主臥室與孝親房，三樓為小孩房，其設計充分體現使用者個性。主臥室延續公領域的線性語言，柔化公領域沈穩灰調的氛圍，以米色繃布作為床頭牆，營造舒適柔和的睡眠。設計團隊精確劃分了男女主人的專屬區塊：以更衣室入口鏡面與小書桌旁的鏡子，圍塑女主人所需的瑜珈療癒空間；而落地窗前保留的單椅空間，則是專為男主人打造的獨享放鬆區域。孝親房營造出舒適的飯店式體驗，配備了臥榻、化妝檯、衛浴空 間，讓長輩來訪時能享有獨立的套房機能。

三樓的兩間小孩房高度體現兩個孩子的喜好，兒子房間採灰黑色調，考量其收藏喜好，除了保有更衣室隔間的彈性外，空間角落也預留了擺放吉他的空間，並特別設計了展示收藏鞋子的區域。女孩房則採用溫和的粉色系，特別設計了結合烤漆玻璃鏡，可用於塗鴉，下方櫃體則設有插座供吹風機收納，細膩照料女孩的生活習慣。

這座複合住宅不僅為一家四口提供了舒適、沉穩且充滿溫度的生活場景，贏得了國際雙金的肯定。在此，一頓家常飯、親子遊戲時間、朋友到訪，都能自在展演。生活既獨立、也共享，讓情感被溫暖包裹。

客廳沙發背牆採用大面積系統櫃，搭配鍍鈦飾條和氛圍燈條，齊背高度的平台設計整合插座，提供了極佳的取用便利性。

餐廚櫃作為客廳灰黑色調與白色廚具之間的色彩緩衝，奶茶色系的餐櫥櫃體搭配石材中島，營造優雅的用餐氛圍。

餐廳與客廳運用鋁框玻璃拉門作為彈性隔屏，不僅阻隔油煙，同時保有視覺穿透與採光流動性。

主臥室延續線條語彙，以米色、繃布為基底，營造柔和的休憩氛圍。

三樓的兩間小孩房展現了各自個性，男孩房採灰黑白色系，並考量其收藏愛好規劃收納；淡粉色系的女孩房，則將化妝鏡結合烤漆玻璃塗鴉牆，規劃貼近女孩生活習慣的空間。

哩里室內裝修設計有限公司／林敬文、劉顓瑜

地址：台中市烏日區三榮北一路23號

電話：04-23359300

Email：lili.design.dir@gmail.com

網站：https://www.lili-design.net/

