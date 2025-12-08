以總理：加薩停火 最快月底邁第二階段

記者施欣妤／綜合報導

以色列總理尼坦雅胡7日表示，待巴勒斯坦組織哈瑪斯歸還最後1名人質遺體後，預計以哈很快將進入停火協議第二階段，最早可能於本月底展開。

尼坦雅胡接待來訪的德國總理梅爾茨時，宣布這項消息，並稱本月底將與美國總統川普會晤，討論停火協議第二階段細節。他強調，將確保哈瑪斯履行協議中「非軍事化」的承諾，解除該組織武裝。

根據美國斡旋的加薩停火協議，哈瑪斯必須在首階段釋放所有人質與歸還遺體。據報導，哈瑪斯僅剩下1具遺體尚未歸還，身分為在2023年10月哈瑪斯襲擊中喪生的以國警官吉維利，據信其遺體已在運往加薩途中。

廣告 廣告

第二階段主要包含哈瑪斯解除武裝、以色列部隊全面撤出加薩走廊、國際維和部隊進駐加薩，以及組建巴勒斯坦臨時政府等細節。

哈瑪斯高階官員奈姆表示，哈瑪斯已準備好討論「凍結或儲存」現有武器裝備的計畫，並歡迎聯合國部隊部署在加薩邊境，監督停火與防止違規行為。但他強調，哈瑪斯拒絕任何國際部隊在加薩進行解除武裝的行動。目前不清楚哈瑪斯所稱的「凍結或儲存」武器，是否符合以色列解除武裝的要求。

尼坦雅胡（右）7日與梅爾茨（左）召開聯合記者會時，宣布最快月底可進入加薩停火協議第二階段。（達志影像／美聯社）