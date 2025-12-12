以職人之眼看見城市靈魂 《台南奇人帶路》帶旅人走進城市核心

記者許旗成/台南報導

為向外界展現台南深厚的人文底蘊與城市靈魂，台南市政府觀光旅遊局今（12）日正式推出《台南奇人帶路》手冊，並於市府永華市政中心舉辦盛大發表記者會。書中透過作家張耘書與鄭佩雯深入台南各個角落，用最貼近土地的視角，以細膩筆觸採集不同領域默默耕耘的職人，記錄他們的生命歷程、專業態度與獨特台南味。透過他們對技藝的堅持、對生活的態度，以及對土地的情感，帶領讀者看見一座以人為名片、以故事為城市溫度的台南。

廣告 廣告



台南市長黃偉哲今日出席記者會表示，《台南奇人帶路》手冊結合台南在地工藝與名人推薦美食，展現城市中「人」與「物」的深度魅力。他感謝各界老師與公協會共同參與，讓外界得以透過手冊看見台南好物與匠心，也能一窺在地名人、奇人所推薦的特色美食。

黃偉哲指出，此次展出的工藝作品與美食資訊都是台南最精彩的文化縮影，未來市府也將持續透過不同方式，讓更多人透過不同方式認識台南的美、人情與故事。他期盼「台南奇人帶路」能成為帶領遊客深入城市風味的重要指南，邀請大家一起用腳步與味蕾感受台南的獨特魅力。

觀旅局指出，《台南奇人帶路》蒐羅了多位在台南默默耕耘的工藝師、職人與新創者。他們有人守著祖傳三代的老技藝，有人以創新方式重新詮釋傳統文化，也有人為了夢想而從外地遷居台南，最終把這裡當成心靈的家。他們的故事不僅展現台南多元的職業樣貌，更象徵著城市生活的韌性與溫度。



此外，本書也特別納入每位職人心中的「美食口袋名單」與私房推薦的台南好風景。他們所推薦的，不是熱門的打卡餐廳，而是那些陪伴他們生活的小吃店、手路小館、巷弄老店與清幽角落。這些地點正是台南生活文化的縮影，也讓讀者看見「台南人的台南」，展現最真實的城市面貌。



記者會除兩位作者親臨分享採訪過程外，也特別邀請多位受訪職人出席，帶來他們的作品展示：有傳統工藝的質樸手感、有融合創意與實驗精神的物件、有日常中蘊含專注與細緻的生活器物。每一件作品，都是他們人生的一段註記，也是台南文化的一部分。此外，受訪職人所推薦的美食店家亦到場設攤，以拿手美食向與會者分享「職人口中的台南味」，讓來賓不只「看到」故事，更能「品味」故事。

觀旅局表示，《台南奇人帶路》邀請旅人慢下腳步，用心感受台南「人」的魅力，讓旅行成為一場認識城市靈魂的旅程。觀旅局補充，台南總舖師四季辦桌冬季場 12/13於山上花園水道博物館壓軸登場；「2025超偶聯盟 台南萌市力」12/13於麻豆曾文願景園區登場，10位吉祥物明星、5座氣偶大集合，闖關、美食、市集一次滿足！更多最新的台南觀光景點與活動，請持續關注「台南旅遊網」及「台南旅遊粉絲專頁」查詢。

今日記者會市議員許至椿出席，立法委員林俊憲、郭國文、林宜瑾、陳亭妃服務處也派代表到現場表達支持。