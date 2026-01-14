以色列下令拆除 伯利恆難民營足球場

在約旦河西岸 伯利恆的難民營裡，孩子們在一塊不大的足球場上奔跑，這裡不只是運動場，更是他們短暫逃離現實的地方。如今，這座球場面臨被拆除的命運，孩子們的歡笑聲，可能很快就只剩下回憶。

鐵絲網圍住四周，這片人工草皮，就是她們唯一能奔跑的空間，如今卻面臨被拆除的命運。

巴勒斯坦難民 艾米拉：「我們來這裡練習 和朋友們聚會，這是我們唯一的活動場地，我想對全世界說的是 請支持我們，阻止拆除令，因為這是我們唯一可以練習的地方，難民營很小 沒有其他地方可以蓋球場。」

這裡是約旦河西岸 伯利恆的難民營，以色列軍方去年底對這座足球場下達拆除命令，理由是場地位於隔離牆附近，屬於非法建築。軍方要求居民在7天內自行拆除。

足球場管理員 斯魯爾：「他們沒有給任何明確理由，只說這裡對隔離牆，和以色列人構成威脅，我不懂 這怎麼可能。」

斯魯爾表示，這座球場不只是運動場地，也是凝聚社區的公共場所。

足球場管理員 斯魯爾：「使用這片場地的有兒童 球員和長者，因為這是唯一夠大的開放空間，營區裡沒有太多可以聚集的地方。」

以色列以打擊武裝活動為由，自2025年初加速拆除難民營，導致約旦河西岸中部與北部，約3萬2千巴勒斯坦人流離失所。人權觀察組織批評相關拆除行動構成戰爭罪，而對這些孩子而言，能夠奔跑 築夢的僅存空間，也即將消失。

