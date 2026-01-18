以色列不滿加薩執行委員會組成 疑針對土耳其

根據官員與媒體報導，以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)在對白宮成立的加薩顧問小組成員組成提出反對後，於今天(18日)召集其執政聯盟夥伴舉行會議。

白宮本週宣布成立「加薩執行委員會」(Gaza Executive Board)，該機構將在更高層級的「和平理事會」(Board of Peace)下運作，並由美國總統川普(Donald Trump)擔任主席，也是川普的20點和平計畫的一部分。

「加薩執行委員會」被定位為顧問性質，成員包括土耳其外交部長費丹(Hakan Fidan)、卡達外交官阿爾．塔瓦迪(Ali Al-Thawadi)，以及其他區域與國際官員。

尼坦雅胡辦公室於17日深夜對該執行委員會的組成提出異議。

尼坦雅胡辦公室表示：「有關隸屬於和平理事會的加薩執行委員會的成員組成，並未與以色列協調，且違背以色列的政策立場。」

聲明指出：「總理已指示外交部長，就此事與美國國務卿聯繫。」

聲明中並未說明反對的具體原因，但以色列過去曾強烈反對土耳其在戰後的加薩扮演任何角色。自2023年10月哈瑪斯與以色列在加薩爆發戰爭以來，兩國關係已急遽惡化。

川普除任命土耳其外交部長加入執行委員會之外，也邀請土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)加入和平理事會。

媒體報導指出，以色列執政聯盟領袖預定在今天的會議中，檢視加薩執行委員會的成員組成。

白宮表示，川普的和平計畫包含3個機構：由川普主持的和平理事會；一個負責治理加薩的巴勒斯坦技術官僚委員會；以及扮演顧問角色的加薩執行委員會。

巴勒斯坦技術官僚委員會已於17日在開羅召開首次會議。

美國本週表示，加薩停火計畫已進入第二階段，焦點從執行停火轉向解除哈瑪斯武裝。哈瑪斯於2023年10月7日對以色列發動攻擊，引發以色列對加薩的軍事行動。