以色列交還15名巴勒斯坦人遺體 與哈瑪斯完成最後一次人質交換



以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯於在停火協議第一階段之下，以色列於29日交還15名巴勒斯坦人遺體，雙方完成最後一次人質與囚犯交換。然而，以軍至今仍持續對加薩開火與空襲，在停火第一階段尚未落實之際，美國日前仍宣布啟動更加艱難的第二階段，包括解除哈瑪斯武裝。

在美國斡旋下，以色列與哈瑪斯在去年10月底達成停火協議，該協議的第一階段包含了雙方交換所有人質，無論生死。路透社報導，以色列26日宣布，在加薩北部一處公墓經過大規模搜尋後，已找到最後一名以色列人質、警官吉維利（Ran Gvili）的遺體。

隨後，一名加薩衛生部官員表示，以色列於29日交還15名巴勒斯坦人的遺體。紅十字會表示，他們協助促成了這批遺體的移交。加薩衛生部發言人瓦希迪（Zaher al-Wahidi）說，這些遺體已被送往加薩市的西法醫院（Al-Shifa hospital）。

如今，以色列與哈瑪斯在停火協議第一階段之下，完成最後一次人質與囚犯（hostage-detainee）交換。然而，第一階段的停火仍未落實，以色列幾乎每天仍在加薩各地開火和空襲，於29日在加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）再死亡；以軍則表示，29日執行一次「精準打擊」（precise strike），鎖定一名涉嫌策劃攻擊以軍部隊的人，並擊斃了一名越過停火線、接近以軍部隊的人士。加薩衛生部指出，自停火以來，已有492名巴勒斯坦人喪生。

即便如此，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）本月稍早宣布，已啟動停火協議第二階段。該階段更加艱難，包括在加薩部署國際安全部隊、解除哈瑪斯武裝，以色列士兵撤出加薩，以及重建加薩。

納坦雅胡：拉法關卡不放行物資通行

對於因加薩戰爭而分離，和數以萬計想回加薩的巴勒斯坦人來說，希望位於加薩與埃及邊境的拉法關卡越快重新開啟越好。

以色列官員表示，預計很快會重新開放拉法關卡，但目前仍不清楚實際上有多少人能夠進出此關卡。相關準備工作正在進行中，將先允許少數在戰爭中受傷、需要出國接受治療的醫療撤離人員離境。

不過，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，這個關卡暫時不會開放貨物通行。作為加薩對外聯繫的主要出入口，拉法關卡自2024年5月以來大多處於關閉狀態。

