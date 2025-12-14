以色列人想來台旅遊 住宿預算開太低 聽介紹失望了

旅遊達人布萊N日前到寮國旅行，在萬榮市搭乘熱氣球時，與一位以色列人聊天，對方稱有來台灣旅遊的意願，但一天的住宿費預算僅20美金（約新台幣626元），是否住得起有私人衛浴的房間，布萊N坦承告知類似房型，在台北恐要花100美金（約新台幣3133元）才找得到，讓對方好失望。

布萊N昨（13）日表示，日前在寮國的萬榮市搭乘熱氣球時，與一位名叫Idan的以色列人互相幫忙拍照、聊天，對方稱最近剛移居到柬埔寨，開始在東南亞旅行，得知布萊N是台灣人後，馬上就表達來台旅遊的意願。

廣告 廣告

布萊N指出，對方一開始稱每天的住宿預算只有20美金而已，讓他驚呼這筆預算在台北恐怕只住得起背包客棧，對方因此追問有私人衛浴的房型許多少預算，布萊N則說「我想應該大約要100美金左右，要不就要往其他城市走才有機會」，讓Idan瞬間露出失望的表情。

文章上線後引起討論，不少網友喊「台灣房價真的太貴了」、「可能要推薦他往南部走，找一些便宜的民宿」、「20美金可能要南部或台東」、「周末晚上在台北市喝酒，想找個地方睡覺都超貴，最後還是乖乖花600元搭車回家」。

也有人說「100美金有點太誇張了，平日的話50美金就有了吧，假日應該也頂多80美金就好」、「有些老破小，1晚只要1000多台幣而已，沒這麼貴啦」、「100美金是有點太貴，但應該至少要40美金才有獨立衛浴的房間」。

住宿房價引起網友熱議後，布萊N也坦然認錯，說當時是很直覺地回答了100美金這個數字，現在想想也覺得有點講太高了，但北部房價確實較貴，若對方一個晚上的預算只有20美金，恐怕只能往中南部走。

更多中時新聞網報導

《搭錯車》導演虞戡平等7人 獲國家文藝獎

金智娟攜小鮮肉唱跳 理想型是黃偉晉

申請入學 台大、陽明交大、成大醫科二階撞期