以色列先進雷射系統DIRCM 獲北約盟友採用

記者廖子杰／綜合報導

以色列埃比特系統公司5日表示，已接獲北大西洋公約組織（NATO）未具名國家採購先進「導能紅外反制系統」（DIRCM）合約，此系統將協助該國提升運輸機隊生存性，有效應對日益加劇的潛在安全挑戰。

軍聞網站「Defence Blog」報導，埃比特系統與未公開國名的北約盟邦，簽署近1.5億美元（約新臺幣47.6億元）合約，為該國武裝部隊運輸機隊和其他高價值航空器，配備全名「J型多光譜雷射紅外線反制系統」（J-MUSIC）的DIRCM，以肆應各型紅外線導引防空武器威脅，將能保護機動性有限的運輸機及其機組人員，降低在高風險地區低空執勤的風險。

DIRCM為開放式架構，整合多方位熱成像預警系統，能在發現飛彈威脅時，立即向飛行員發出示警，並自動運用多光譜雷射，照射來襲的紅外線導引飛彈尋標器並製造假目標，以干擾來襲飛彈，無須機組員手動操作，即可提供優異防護效能。

該紅外線反制系統擁有多種子型號，可安裝於不同載臺，已獲多國部隊、民間機構和私人採用。

以色列將向北約盟友輸出「導能紅外反制系統」（DIRCM），助其強化運輸機隊生存能力。（取自埃比特系統公司網站）

MUSIC系列反制系統，可提供大型航空器可靠的防護能量。（取自埃比特系統公司網站）