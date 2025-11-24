以色列再動武！轟加薩22死 擊殺黎真主黨軍頭

圖／達志影像美聯社

以色列與巴勒斯坦武裝組織間的停火協議，實際上在加薩民眾眼中幾乎不存在。11月22日以色列又對加薩多地發動空襲，造成至少24名平民罹難、80多人受傷，哈馬斯譴責這根本是停火後的屠殺。同時為了展示自身在中東的軍武優勢，以色列更在11月23日空襲黎巴嫩首都貝魯特，「斬首」真主黨第二號人物，總參謀長塔布塔拜(Ali Tabatabai)，阻止真主黨重建武力。真主黨怒斥此舉越過紅線，正評估報復，黎以之間爆發全面衝突的風險急劇升高，也為教宗即將到訪蒙上陰影。

廣告 廣告

罹難者親屬/加薩難民：「忽然一秒鐘內，我們聽到兩枚火箭彈的聲音，我們衝向屋子，發現我家和親戚阿布沙維什的屋子都毀了，當時誰在裡面？婦女和小孩啊。」

手上握著表兄的皮帶，表兄卻已經在幾小時前去了另外一個世界。加薩民眾的無常與恐慌感，完全沒有隨著以哈停火協議簽訂而消失。11月22日，以色列軍方又對加薩代爾巴拉赫等多個地區，發動空襲，造成10月10日協議簽訂以來最慘重的單日傷亡，至少24人罹難，超過80人受傷，多數都是婦孺。

加薩難民 古提：「真主是我們的保障，祂能最好地處理一切。我們不再期待甚麼阿拉伯或穆斯林兄弟來調停，我們被宰殺了兩年了。」

加薩難民 阿布沙維施：「我們不相信甚麼停火協議，當以色列全部撤軍才可能停火，說甚麼黃區紅區綠區，都是空話。」

懷著被全世界背棄的絕望和無奈，加薩難民的遭遇，讓全世界看見川普促成、引以為傲的以巴停火，多麼虛假。但以色列政府其實不在乎有多少新增的仇恨，本周末他們還製造了更多：11月23日以色列空襲黎巴嫩境內一處人口密集住宅區，宣稱擊斃黎巴嫩真主黨重要人物。

以色列總理 納坦雅胡：「塔布塔拜是一名大規模殺人犯，手上沾滿以色列人與美國人的血。」

加薩民眾心目中的大規模殺人犯，以色列總理納坦雅胡，宣布親自批准了對黎巴嫩真主黨第二號人物，高級軍事指揮官塔布塔拜(Haytham Ali Tabatabai)的斬首行動。在黎巴嫩境內至少造成5死28傷，塔布塔拜已經喪命。

以色列國防軍總參謀長 札米爾：「以色列國防軍正繼續在多地，空襲與進行打擊，我們可能需要在過去戰鬥過的地方，再次作戰，我們也正在為此準備。就在今天，我們殺了真主黨總參謀長，這人正在重整該組織力量，準備再戰。」

超過以牙還牙，以色列現在的軍事行動原則是：覺得是威脅，就要除之而後快。塔布塔拜統治著真主黨的精銳特種軍事力量「拉德萬部隊」(Rad wan Force)，但市區的居民可不是真主黨戰士。以軍直轟黎巴嫩首都貝魯特南郊哈瑞芮克的一個社區(Haret Hreik)，這裡人口稠密，而且眾所周知有不少真主黨領導階層住在這裡。再精準的擊殺斬首，仍然會殃及無辜，真主黨議員痛批以色列罔顧平民人命。

黎巴嫩真主黨議員 阿瑪爾：「敵人以色列仍然堅持，執迷於繼續侵略，瞄準建物與人民，你知道這塊區域絕對是平民居住區。」

當地居民 阿薩芙：「我過來看看，因為姑姑們住在這條街上，我妹還住在這建築一樓，我仍在嘗試聯繫她，一直打給她卻沒接，我不知怎麼辦。身為什葉派穆斯林，難道我們真的無計可施？他們(以色列人)想收走我們的武器，我們才不讓他們得逞。這裡有女人的丈夫和孩子殉難了，他們(以色列人)還想收走她們的武器？這只讓我們更有決心，更堅強，要有尊嚴。」

以色列不斷製造的新仇恨，灌溉了周圍國家的反以軍事勢力。2024年9月中，以色列情報部門滲透真主黨通訊網路，藉由引爆BBCall攻擊真主黨戰士，至少42人罹難超過3千人受傷。之後的1年以色列多次對黎巴嫩境內真主黨勢力空襲，深入黎巴嫩國界如入無人之境。遭受重創的真主黨還沒有做出報復宣言。黎巴嫩總統則譴責以色列跨境襲擊，指稱以色列不履行停火協議的承諾，呼籲國際干預。

黎巴嫩總統 奧恩：「黎巴嫩武裝部隊確認，會控制住這些地點，一旦以色列停止違反和約與侵犯行為，並且撤軍。」

黎巴嫩總統表示準備好與以色列談判，但以色列除了轟炸真主黨，沒有其他回應。長年由伊朗資助的黎巴嫩真主黨，宛如黎巴嫩的國中之國，黎巴嫩政府軍的力量不足以對抗以色列，真主黨在以色列眼中，才算是個威脅。儘管表面上以色列仍然宣稱，致力遵守以黎停火，但依然佔據以黎邊境許多據點，展示其在中東地區的武力優勢，也為11月27日天主教教宗良十四世(Pope Leo XIV)出訪黎巴嫩和土耳其的行程，蒙上不安的陰影。

更多 TVBS 報導

局勢升級！以色列對加薩「發動新一輪空襲」 卡達發聲譴責

加薩冬雨泥水淹帳篷 聯國急救援 以多方打壓

以色列轟炸貝魯特5死25傷 真主黨參謀長證實遭擊斃

以色列空襲黎巴嫩首都南郊 擊斃真主黨軍事領袖

