以色列再接收1人質遺體 埃及主持加薩戰後計畫後續會議

以色列表示，25日從紅十字會(Red Cross)接收了一具被巴勒斯坦武裝團體挾持的人質遺體，在脆弱的停火協議已持續超過6週後，目前仍有兩具人質遺體尚未被找到。

以色列總理辦公室沒有透露這具人質遺體的身分，並表示遺體將交由國家法醫研究所(National Institute of Forensic Medicine)進行身分鑑定。

在經歷兩年的毀滅性戰爭後，哈瑪斯和以色列10月達成停火協議，哈瑪斯必須釋放所有20名倖存人質，交換被以色列關押的將近2,000名巴勒斯坦囚犯和戰時被拘留者。

這項協議也規定交還28具人質遺體，交換360具巴勒斯坦武裝分子遺體。

在此同時，埃及「開羅新聞電視」(Al Qahera News TV)報導，埃及政府主持了一場停火協議調解者與擔保者的後續會議。

報導指出，這場會議的與會者包含埃及、土耳其情報首長與卡達總理，但沒有提到這場會議何時舉行。

與會者討論了共同努力落實美國總統川普(Donald Trump)20點加薩戰後計畫的第二階段，並克服包含違反停火協議在內的挑戰。

由首席談判代表哈雅(Khalil Al-Hayya)率領的哈瑪斯代表團，過去兩天在開羅與埃及官員會面，探索如何執行川普計劃的下一階段，其中包含成立一個加薩過渡治理機構，和一支多國安全部隊。

自從停火協議10月10日生效以來，以色列和哈瑪斯互相指控對方違反協議，阻撓川普計劃要求履行的後續步驟。